Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

O presidente Lula em entrevista coletiva em Barcelona, na Espanha Crédito: Nacho Doce/Reuters

"Vamos ser cada vez mais duros porque, se o Estado não agir, a gente não controla as chamadas plataformas digitais, que, de rede social, não tem nada. Pouco social e muito ódio, muita promiscuidade, muito sexo, muita jogatina e muito pouco social", afirmou Lula, ao lado do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez , anfitrião do evento.

"Precisamos regular tudo o que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e não permita intromissão de fora, sobretudo em um ano eleitoral", afirmou.

"Não é possível tratar como normal e como liberdade de expressão a indústria da mentira, da violência verbal, da desinformação, como tem acontecido no planeta."

Na sexta-feira, Lula citou o pleito brasileiro, marcado para outubro, mas agora ampliou o debate e disse que este não é um problema específico do Brasil.

"Controlar as plataformas digitais e pôr regras democráticas é uma questão mundial. No Brasil, estamos tentando fazer nossa parte, porque a verdade nua e crua é que a mentira ganhou da verdade. Para mentir, você não tem que explicar, para se justificar você tem, e muitas vezes não consegue. Esse é um desafio para nós, chefes de Estado."

Lula chama China, EUA, França, Inglaterra e Rússia de 'senhores da guerra'

Neste sábado, Lula repetiu esse discurso e criticou novamente o que chamou de ineficiência das Organização das Nações Unidas (ONU)

"Hoje, a ONU não representa aquilo para a qual ela foi criada. Os membros permanentes do Conselho de Segurança , que era para garantir a paz do mundo, viraram os senhores da guerra."

O presidente brasileiro também criticou o funcionamento do Conselho de Segurança, com a possibilidade de representação por embaixadores — e não pelos próprios líderes —, além do poder de veto dos membros permanentes sobre decisões aprovadas.

"Há quantos anos estamos tentando mudar a representação? Cadê a representação africana? Cadê a participação do México, do Brasil, da Argentina , da Colômbia? Cadê a participação da Índia ? Tantos países importantes, como o Japão , poderiam participar. E por que não participam?", questionou.

Lula citou por fim a situação de Cuba , que, sob pressão após a prisão de Nicolás Maduro por Trump e sem apoio da Venezuela , enfrenta uma crise sem precedentes.

"Eu estou preocupado com Cuba, mas o problema é dos cubanos, não é um problema do Lula. Parem com esse maldito bloqueio a Cuba e deixem os cubanos viverem a vida deles."

O presidente Lula, à esquerda, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, à frente Crédito: Quique Garcia/EPA/Shutterstock

A declaração sobre Cuba segue o mesmo tom da que o presidente fez sobre a Venezuela em entrevista coletiva na sexta-feira. "Tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela. O que eu quero é que a Venezuela fique bem e seja feliz, sem tutela de ninguém."

Lula não reconheceu o resultado das eleições venezuelanas depois que Maduro se recusou a enviar às autoridades brasileiras documentos que comprovassem a autenticidade do pleito. Mas o petista afirmou que a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez , ocupa o cargo de forma legítima.

"A Venezuela é um destino dos venezuelanos. A presidente Delcy está no poder, legitimamente, porque, na medida em que o presidente caiu, ela era vice e assumiu. Se ela quer ou não convocar eleições, é problema dela, do povo dela, da Venezuela."