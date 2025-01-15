Tartaruguinhas recebem ajuda para saírem do ninho no litoral de Aracruz

Filhotes de tartaruga que não conseguiram sair dos ovos sozinhos foram ajudados por um profissional do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) nesta terça-feira (14), na praia de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. (Veja vídeo acima)
O biólogo do Instituto de Pequisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Wilson Chevitarese Meirelles, conversou com a TV Gazeta, e explicou que o local de desova já era monitorado desde novembro pelo órgão.
“A tartaruga subiu à praia para desovar no dia 18 de novembro, né? E ontem, durante o monitoramento regular, nosso monitor avaliou que o ninho apresentava características de nascimento. Fomos até lá para verificar a situação e confirmamos que o ninho realmente havia nascido. Liberamos alguns filhotinhos que ainda estavam presos”, disse Wilson.
“No total, encontramos 50 filhotes vivos, enquanto 68 ovos não eclodiram. É comum que nem 100% da ninhada nasça; geralmente, em média, cerca de 80% dos ovos eclodem nos ninhos onde as tartarugas escolhem desovar”, explicou o especialista.
O acompanhamento profissional da desova e do nascimento de filhotes de tartarugas no litoral do Espírito Santo é realizado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
Segundo o órgão, esse trabalho é desenvolvido para avaliar o impacto das atividades de perfuração e exploração de poços de petróleo realizadas pela estatal Petrobras no Espírito Santo, conforme as diretrizes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).