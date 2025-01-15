Tartaruguinhas recebem ajuda para saírem do ninho no litoral de Aracruz

Veja vídeo acima) Filhotes de tartaruga que não conseguiram sair dos ovos sozinhos foram ajudados por um profissional do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) nesta terça-feira (14), na praia de Barra do Sahy, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . (

O biólogo do Instituto de Pequisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Wilson Chevitarese Meirelles, conversou com a TV Gazeta, e explicou que o local de desova já era monitorado desde novembro pelo órgão.

“A tartaruga subiu à praia para desovar no dia 18 de novembro, né? E ontem, durante o monitoramento regular, nosso monitor avaliou que o ninho apresentava características de nascimento. Fomos até lá para verificar a situação e confirmamos que o ninho realmente havia nascido. Liberamos alguns filhotinhos que ainda estavam presos”, disse Wilson.

“No total, encontramos 50 filhotes vivos, enquanto 68 ovos não eclodiram. É comum que nem 100% da ninhada nasça; geralmente, em média, cerca de 80% dos ovos eclodem nos ninhos onde as tartarugas escolhem desovar”, explicou o especialista.

O acompanhamento profissional da desova e do nascimento de filhotes de tartarugas no litoral do Espírito Santo é realizado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).