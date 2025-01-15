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Tartaruguinhas recebem ajuda para saírem do ninho no litoral de Aracruz

Cerca de 50 filhotes foram auxiliados no nascimento por um profissional após não conseguirem sair do ninho na praia de Barra do Sahy
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

15 jan 2025 às 15:37

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 15:37

Filhotes de tartaruga que não conseguiram sair dos ovos sozinhos foram ajudados por um profissional do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) nesta terça-feira (14), na praia de Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. (Veja vídeo acima)
O biólogo do Instituto de Pequisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), Wilson Chevitarese Meirelles, conversou com a TV Gazeta, e explicou que o local de desova já era monitorado desde novembro pelo órgão.
“A tartaruga subiu à praia para desovar no dia 18 de novembro, né? E ontem, durante o monitoramento regular, nosso monitor avaliou que o ninho apresentava características de nascimento. Fomos até lá para verificar a situação e confirmamos que o ninho realmente havia nascido. Liberamos alguns filhotinhos que ainda estavam presos”, disse Wilson.
“No total, encontramos 50 filhotes vivos, enquanto 68 ovos não eclodiram. É comum que nem 100% da ninhada nasça; geralmente, em média, cerca de 80% dos ovos eclodem nos ninhos onde as tartarugas escolhem desovar”, explicou o especialista.
O acompanhamento profissional da desova e do nascimento de filhotes de tartarugas no litoral do Espírito Santo é realizado pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
Segundo o órgão, esse trabalho é desenvolvido para avaliar o impacto das atividades de perfuração e exploração de poços de petróleo realizadas pela estatal Petrobras no Espírito Santo, conforme as diretrizes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

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