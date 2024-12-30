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Cidades do ES recebem alerta de chuva volumosa, granizo e vendaval

Em algumas cidades, volume de chuva pode chegar a 100 milímetros e os ventos, a 100 km/h

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 12:44

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 dez 2024 às 12:44
Instituto prevê chuva volumosa para o ES
Estado está sob alerta laranja e amarelo Crédito: Wilson Rodrigues
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (30) dois alertas para o Espírito Santo: um laranja, indicando perigo de tempestades, e outro amarelo, indicando perigo potencial para chuvas intensas. Ambos valem das 12h às 23h59 desta segunda (30)

Riscos | Alerta laranja

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as cidades sob alerta laranja têm previsão de chuva acumulada entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, com ventos intensos variando entre 60 e 100 quilômetros por hora, e queda de granizo. O alerta também aponta risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

  1. Alegre 
  2. Alfredo Chaves 
  3. Anchieta 
  4. Apiacá 
  5. Atílio Vivácqua 
  6. Bom Jesus do Norte 
  7. Cachoeiro de Itapemirim 
  8. Castelo 
  9. Conceição do Castelo 
  10. Divino de São Lourenço 
  11. Dores do Rio Preto 
  12. Guaçuí 
  13. Ibatiba 
  14. Ibitirama 
  15. Iconha 
  16. Irupi 
  17. Itapemirim 
  18. Iúna 
  19. Jerônimo 
  20. Monteiro 
  21. Marataízes 
  22. Mimoso do Sul 
  23. Muniz Freire 
  24. Muqui 
  25. Piúma 
  26. Presidente Kennedy 
  27. Rio Novo do Sul 
  28. São José do Calçado 
  29. Vargem Alta 
  30. Venda Nova do Imigrante

Riscos | Alerta amarelo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nas cidades sob alerta amarelo, com perigo potencial para chuvas intensas, a previsão indica precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos variando entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo. O risco para corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos é considerado baixo.

  1. Afonso Cláudio 
  2. Água Doce do Norte 
  3. Águia Branca 
  4. Alfredo Chaves 
  5. Alto Rio Novo 
  6. Anchieta 
  7. Aracruz 
  8. Baixo Guandu 
  9. Barra de São Francisco 
  10. Boa Esperança 
  11. Brejetuba 
  12. Cariacica 
  13. Castelo 
  14. Colatina 
  15. Conceição da Barra 
  16. Conceição do Castelo 
  17. Domingos Martins 
  18. Ecoporanga 
  19. Fundão 
  20. Governador Lindenberg 
  21. Guarapari 
  22. Ibatiba 
  23. Ibiraçu 
  24. Itaguaçu 
  25. Itarana 
  26. Jaguaré 
  27. João Neiva 
  28. Laranja da Terra 
  29. Linhares 
  30. Mantenópolis 
  31. Marechal Floriano 
  32. Marilândia 
  33. Montanha 
  34. Mucurici 
  35. Muniz Freire 
  36. Nova Venécia 
  37. Pancas 
  38. Pedro Canário 
  39. Pinheiros 
  40. Ponto Belo 
  41. Rio Bananal 
  42. Santa Leopoldina 
  43. Santa Maria de Jetibá 
  44. Santa Teresa 
  45. São Domingos do Norte 
  46. São Gabriel da Palha 
  47. São Mateus 
  48. São Roque do Canaã 
  49. Serra 
  50. Sooretama 
  51. Vargem Alta 
  52. Venda Nova do Imigrante 
  53. Viana 
  54. Vila Pavão 
  55. Vila Valério 
  56. Vila Velha 
  57. Vitória

Cuidados:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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