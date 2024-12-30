Manicure é morta pelo ex-marido na frente do filho do casal em Guarapari

Erica Patrícia Gonçalves havia obtido medida protetiva contra o ex-marido Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta, foi a criança quem avisou os familiares sobre a morte da mãe. Um homem, identificado como Daniel Gonçalves da Costa, matou a ex-esposa, a manicure Erica Patrícia Gonçalves, de 35 anos, a tiros dentro de casa e na frente do filho de sete anos do casal. O crime aconteceu por volta das 20h30 de domingo (29) no bairro Bela Vista, em Guarapari. Conforme apuração da, foi a criança quem avisou os familiares sobre a morte da mãe.

TV Gazeta. Desde então, ele havia saído de casa, mas voltou na noite de domingo (29) e matou a esposa dentro de um quarto. Vizinhos contaram à Polícia Militar que o casal estava separado há menos de uma semana. Três dias antes do crime, em 26 de dezembro, a vítima denunciou o marido e conseguiu obter medida protetiva. No registro contra Daniel, ela relatava agressões e estupro, segundo apuração do repórter Caíque Verli, da. Desde então, ele havia saído de casa, mas voltou na noite de domingo (29) e matou a esposa dentro de um quarto.

Daniel fugiu do local com a arma usada contra a ex-companheira em mãos. De acordo com a Polícia Militar, pouco tempo depois, o Ciodes informou que o suspeito havia sido visto no bairro Ipiranga, ainda em Guarapari. Os militares realizaram policiamento e viram o homem a pé, em um posto de combustível. Ainda segundo a PM, ele confessou o crime e disse ter dispensado a arma.

O ex-marido foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, onde prestou depoimento para depois ser encaminhado a um sistema prisional na Grande Vitória.

Erika era natural do Pará, mas morava no Espírito Santo há 15 anos e não tinha parentes no Estado. Ela trabalhava como manicure e tinha um estúdio para atender as clientes na mesma região onde morava. A família dela recebeu a notícia da morte na manha desta segunda-feira (30).

Your browser does not support the audio element. Manicure é morta pelo ex-marido na frente do filho do casal em Guarapari

Daniel fugiu após matar Erica, mas foi localizado pela polícia e confessou o crime Crédito: Arquivo pessoal

Família aconselhou

A irmã de Daniel – que não quis se identificar –, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, disse que aconselhou o irmão a seguir a vida. “Conversei tanto com ele. Falei que, se não está dando certo, vai cada um para o seu canto viver sua vida. Não adianta fazer nada, não. Agora ela vai ficar preso e, apesar de ser meu irmão, vai ter que pagar", afirmou.

A mulher contou ainda que o o filho do meio do casal foi para a casa da vizinha. Já o sobrinho de sete anos chegou desesperado falando "titia, papai matou mamãe". Logo em seguida, Daniel passou fugindo pelo local.

Agora, com a morte de Érica, a tia disse que vai criar os sobrinhos. “Agora é pedir a Deus muita ajuda para eu pegar e criar os três meninos. Vou criar com muito amor de tia e mãe que, certamente, vai ficar como mãe", comentou.

A Polícia Civil informou que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, e autuado em flagrante por feminicídio qualificado por a vítima ser mãe de criança, cometido na presença física de ascendente da vítima e com descumprimento de medida protetiva.

"Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. O corpo da vítima, uma mulher de 35 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", frisou a PC.