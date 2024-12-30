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Tragédia

Jovem morre em queda de moto na ES 080 em Água Doce do Norte

André Ramos da Cruz Luis, 20 anos, estava na garupa e morreu após moto derrapar em curva; o piloto foi socorrido com vida

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 11:10

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 dez 2024 às 11:10
Jovem morre em queda de moto na ES 080 em Água Doce do Norte
André Ramos da Cruz Luis (à direita) estava na garupa da moto; condutor ficou ferido e foi levado para hospital Crédito: Leitor A Gaezta
Um jovem de 20 anos identificado como André Ramos da Cruz Luis morreu em um acidente de moto no fim da tarde de domingo (29), na rodovia ES 080, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Ele estava na garupa de uma motocicleta que teria derrapado, provocando a queda. O piloto ficou ferido e foi levado para um hospital.
Segundo a Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência com vítima fatal, uma equipe foi ao local junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ferido, o condutor da Honda CG 160 Titan relatou aos policiais que seguia no sentido Água Doce do Norte quando, em uma curva, a moto derrapou. Ele perdeu o controle da direção e colidiu com a defensa metálica na margem da pista, resultando na queda.
De acordo com a PM, ao chegar ao local, a equipe do Samu constatou que André Ramos da Cruz Luis já estava sem vida. O condutor da motocicleta foi levado ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, na mesma região. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A Polícia Militar informou que, “pelas fraturas sofridas em razão do acidente, não foi possível realizar teste de alcoolemia” no piloto. “Contudo, ele também não apresentava sinais visíveis de embriaguez”, diz a nota da PM.
A Polícia Civil informou que o piloto, de 22 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde "foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro".
Segundo a corporação, "esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Água Doce do Norte". 
A Polícia Científica comunicou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Atualização

30/12/2024 - 11:55
Esta reportagem foi atualizada com notas enviadas pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.

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