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Cidades do ES recebem alerta de chuva intensa e ventos fortes

Aviso amarelo – de perigo potencial – é válido até as 10h desta quarta-feira (26) e abrange 44 cidades das regiões Norte, Noroeste, Serrana e da Grande Vitória

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 11:22

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 out 2022 às 11:22
Chuva e frio em Vitória
Dia chuvoso e frio na região do Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta terça-feira (25). O aviso amarelo, de perigo potencial de chuva intensa, é válido até as 10h desta quarta-feira (26) e abrange 44 cidades das regiões Norte, Noroeste, Serrana e da Grande Vitória.  
Nos municípios abrangidos pelo aviso amarelo pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos, considerados intensos pelo Inmet, ficam entre 40 km/h e 60 km/h. O risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 

LISTA DOS MUNICÍPIOS

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Cariacica
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Domingos Martins
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Linhares
  21. Mantenópolis
  22. Marilândia
  23. Montanha
  24. Mucurici
  25. Nova Venécia
  26. Pancas
  27. Pedro Canário
  28. Pinheiros
  29. Ponto Belo
  30. Rio Bananal
  31. Santa Leopoldina
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. Santa Teresa
  34. São Domingos do Norte
  35. São Gabriel da Palha
  36. São Mateus
  37. São Roque do Canaã
  38. Serra
  39. Sooretama
  40. Viana
  41. Vila Pavão
  42. Vila Valério
  43. Vila Velha
  44. Vitória

Orientações do Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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