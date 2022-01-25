Cidades do ES recebem alerta de chuva forte com perigo potencial

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, no final da manhã desta terça-feira (25), um alerta de chuvas intensas para 15 municípios do Espírito Santo, incluindo São Mateus, Conceição da Barra e Nova Venécia. O aviso de perigo potencial vale até as 10h desta quarta-feira (26).
De acordo com a previsão, parte das cidades do Norte capixaba terão de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou um acumulado de 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de queda de árvores, alagamentos e cortes de energia é considerado baixo.
"Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda porque há leve risco de queda e descargas elétricas. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada", orienta o instituto, no site oficial.
O alerta de cor amarela emitido pelo Inmet também abrange cidades de Minas Gerais e Bahia. Qualquer dúvida ou problema, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).
AS 15 CIDADES DO ES SOB O ALERTA:
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão
- Vila Valério