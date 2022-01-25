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Cidades do ES recebem alerta de chuva forte com perigo potencial

Municípios ficam na Região Norte do Estado e podem registrar 50 milímetros de precipitação por dia; aviso vale até a manhã desta quarta-feira (26)

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 14:54

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 jan 2022 às 14:54
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, no final da manhã desta terça-feira (25), um alerta de chuvas intensas para 15 municípios do Espírito Santo, incluindo São MateusConceição da Barra e Nova Venécia. O aviso de perigo potencial vale até as 10h desta quarta-feira (26).
De acordo com a previsão, parte das cidades do Norte capixaba terão de 20 a 30 milímetros de chuva por hora ou um acumulado de 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de queda de árvores, alagamentos e cortes de energia é considerado baixo.
"Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores nem estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda porque há leve risco de queda e descargas elétricas. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada", orienta o instituto, no site oficial.
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 15 cidades do ES
Inmet emite alerta de chuvas intensas para 15 cidades do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Divulgação Inmet
O alerta de cor amarela emitido pelo Inmet também abrange cidades de Minas Gerais e Bahia. Qualquer dúvida ou problema, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

AS 15 CIDADES DO ES SOB O ALERTA:

  1. Água Doce do Norte
  2. Barra de São Francisco
  3. Boa Esperança
  4. Conceição da Barra
  5. Ecoporanga
  6. Jaguaré
  7. Montanha
  8. Mucurici
  9. Nova Venécia
  10. Pedro Canário
  11. Pinheiros
  12. Ponto Belo
  13. São Mateus
  14. Vila Pavão
  15. Vila Valério

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