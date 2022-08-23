Chuva e frio seguem no ES nos próximos dias; veja como fica o tempo

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O tempo frio e nublado deve seguir no Espírito Santo durante os próximos dias. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), o Estado deve ter temperaturas baixas e chuvas fracas em todas as regiões entre esta terça-feira (23) e quinta-feira (25).

O instituto aponta que, nesta terça-feira, apenas partes das regiões Norte e Nordeste do Estado se safam da chuva. No restante dos municípios, a previsão é de chuva fraca ao longo do dia, com vento de intensidade moderada no litoral.

Na Grande Vitória, os termômetros variam entre 16 °C e 27 °C. Mas as temperaturas ficarão ainda menores em outras áreas do Estado, como na Região Sul, onde podem chegar a 13 °C, e na Região Serrana, onde podem atingir 10 °C.

As máximas no Estado ficarão entre 28 °C e 30 °C, conforme o Incaper, principalmente na parte Norte do Estado.

CHUVA EM TODO O ESTADO

A partir desta quarta-feira (24), a chuva atinge todos os municípios do Espírito Santo. O Incaper prevê precipitações fracas ao longo do dia em todas as regiões e os ventos seguirão soprando com intensidade moderada no Litoral Sul e na Região Metropolitana.

Chuva atingirá todo o Estado na quarta e na quinta-feira Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar da chuva, porém, as temperaturas começam a subir a partir da quarta-feira. Na Grande Vitória, os termômetros marcarão entre 20 °C e 27 °C, enquanto na região Serrana a previsão é de mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. No Norte do Estado, a temperatura varia entre 18 °C e 31 °C.

A chuva persiste até quinta-feira (25), enquanto as temperaturas continuarão subindo. O Incaper explica que precipitações ocasionais serão causadas por ventos costeiros que atingem o Espírito Santo. O vento seguirá soprando com intensidade moderada.

A previsão é de temperaturas variando entre 19 °C e 28 °C na Grande Vitória, 15 °C e 32 °C na Região Sul e 18 °C a 30 °C na parte Noroeste do Estado.

E NO FIM DE SEMANA?

Para quem quer curtir uma praia no fim de semana, existe a luz no fim do túnel. O portal Climatempo aponta que, gradualmente durante a semana, o frio causado por um sistema de alta pressão no oceano que empurra os ventos do oceano para o continente vai diminuindo.

Conforme o portal, o final de semana pode ser de temperaturas mais elevadas, com sensação de calor em muitos municípios da Região Sudeste.