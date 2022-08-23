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Chuva e frio seguem no ES nos próximos dias; veja como fica o tempo

Segundo Incaper, todas as regiões do Espírito Santo devem ter chuva fraca e temperaturas baixas entre esta terça-feira (23) e quinta-feira (25)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 ago 2022 às 06:57

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 06:57

De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória
De chuva pra sol: clima muda de um dia para o outro em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O tempo frio e nublado deve seguir no Espírito Santo durante os próximos dias. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Estado deve ter temperaturas baixas e chuvas fracas em todas as regiões entre esta terça-feira (23) e quinta-feira (25).
O instituto aponta que, nesta terça-feira, apenas partes das regiões Norte e Nordeste do Estado se safam da chuva. No restante dos municípios, a previsão é de chuva fraca ao longo do dia, com vento de intensidade moderada no litoral.
Na Grande Vitória, os termômetros variam entre 16 °C e 27 °C. Mas as temperaturas ficarão ainda menores em outras áreas do Estado, como na Região Sul, onde podem chegar a 13 °C, e na Região Serrana, onde podem atingir 10 °C.
As máximas no Estado ficarão entre 28 °C e 30 °C, conforme o Incaper, principalmente na parte Norte do Estado.

CHUVA EM TODO O ESTADO

A partir desta quarta-feira (24), a chuva atinge todos os municípios do Espírito Santo. O Incaper prevê precipitações fracas ao longo do dia em todas as regiões e os ventos seguirão soprando com intensidade moderada no Litoral Sul e na Região Metropolitana.
Após manhã com tempo fechado, começou a chover forte na Grande Vitória
Chuva atingirá todo o Estado na quarta e na quinta-feira Crédito: Ricardo Medeiros
Apesar da chuva, porém, as temperaturas começam a subir a partir da quarta-feira. Na Grande Vitória, os termômetros marcarão entre 20 °C e 27 °C, enquanto na região Serrana a previsão é de mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. No Norte do Estado, a temperatura varia entre 18 °C e 31 °C.
A chuva persiste até quinta-feira (25), enquanto as temperaturas continuarão subindo. O Incaper explica que precipitações ocasionais serão causadas por ventos costeiros que atingem o Espírito Santo. O vento seguirá soprando com intensidade moderada.
A previsão é de temperaturas variando entre 19 °C e 28 °C na Grande Vitória, 15 °C e 32 °C na Região Sul e 18 °C a 30 °C na parte Noroeste do Estado.

E NO FIM DE SEMANA?

Para quem quer curtir uma praia no fim de semana, existe a luz no fim do túnel. O portal Climatempo aponta que, gradualmente durante a semana, o frio causado por um sistema de alta pressão no oceano que empurra os ventos do oceano para o continente vai diminuindo.
Conforme o portal, o final de semana pode ser de temperaturas mais elevadas, com sensação de calor em muitos municípios da Região Sudeste.
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