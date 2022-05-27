Chuva continua? Veja previsão do tempo para o fim de semana no ES

Entardecer visto a partir da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

No sábado (28), o sol predomina e não há expectativa de chuva em todo o Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões. Na Grande Vitória, a máxima fica nos 29ºC e nas áreas menos elevadas da Região Sul chegam aos 32ºC.

O tempo segue estável no domingo (29) e também não chove. As temperaturas seguem aumentando. Na Grande Vitória, a máxima chega aos 31 ºC. O destaque fica para as áreas menos elevadas da Região Sul, onde os termômetros atingem os 34ºC.