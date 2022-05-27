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Chuva continua? Veja previsão do tempo para o fim de semana no ES

Os últimos dias foram chuvosos em todo o território capixaba; confira como fica o tempo neste fim de semana, segundo a previsão do Incaper

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 10:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 mai 2022 às 10:50
Pôr do sol em Vitória
Entardecer visto a partir da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Após dias chuvosos em todo o Espírito Santo, o tempo estável deve voltar a predominar no Estado. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o fim de semana deve ser de sol e termômetros ultrapassando os 30ºC.
No sábado (28), o sol predomina e não há expectativa de chuva em todo o Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões. Na Grande Vitória, a máxima fica nos 29ºC e nas áreas menos elevadas da Região Sul chegam aos 32ºC.
O tempo segue estável no domingo (29) e também não chove. As temperaturas seguem aumentando. Na Grande Vitória, a máxima chega aos 31 ºC. O destaque fica para as áreas menos elevadas da Região Sul, onde os termômetros atingem os 34ºC.
Para segunda-feira (30) e terça-feira (31), a previsão de sol e tempo estável continua.

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