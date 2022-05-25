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Previsão

Saiba até quando o tempo chuvoso continua no Espírito Santo

Nesta quarta-feira (25), o tempo segue instável em todo o Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e chove, em alguns momentos do dia

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 07:49

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 mai 2022 às 07:49
Início de terça-feira (24) com chuva fina e tempo frio na Grande Vitória
Início de semana com chuva fina e frio na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
A semana começou chuvosa no Espírito Santo e com temperaturas amenas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva continua, mas o sol deve voltar a predominar nos próximos dias.
Nesta quinta-feira (25), o tempo permanece chuvoso. O sol pode aparecer entre algumas nuvens, mas ainda chove em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
A quinta-feira (26) ainda continua com sol entre nuvens e possibilidade de chuva. Nas regiões Norte e Noroeste, chove de forma espalhada. No Litoral Sul, Nordeste capixaba e na Grande Vitória, a chuva ocorre de forma passageira no início e no final do dia. Nas demais áreas, também pode chover, mas de forma fraca.
Na sexta-feira (27), o tempo fica mais estável e apenas o trecho leste do Estado tem previsão de chuva. Nas demais regiões, o sol predomina e não chove.
O sol volta a brilhar mesmo no sábado (28), quando não há previsão de chuva para o Espírito Santo e as temperaturas aumentam em todo o território capixaba.
No domingo (29), o tempo continua estável, o sol predomina e não chove. As temperaturas seguem crescendo.
Saiba até quando o tempo chuvoso continua no Espírito Santo

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