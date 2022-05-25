Saiba até quando o tempo chuvoso continua no Espírito Santo

Início de semana com chuva fina e frio na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Nesta quinta-feira (25), o tempo permanece chuvoso. O sol pode aparecer entre algumas nuvens, mas ainda chove em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

A quinta-feira (26) ainda continua com sol entre nuvens e possibilidade de chuva. Nas regiões Norte e Noroeste, chove de forma espalhada. No Litoral Sul, Nordeste capixaba e na Grande Vitória, a chuva ocorre de forma passageira no início e no final do dia. Nas demais áreas, também pode chover, mas de forma fraca.

Na sexta-feira (27), o tempo fica mais estável e apenas o trecho leste do Estado tem previsão de chuva. Nas demais regiões, o sol predomina e não chove.

O sol volta a brilhar mesmo no sábado (28), quando não há previsão de chuva para o Espírito Santo e as temperaturas aumentam em todo o território capixaba.

No domingo (29), o tempo continua estável, o sol predomina e não chove. As temperaturas seguem crescendo.