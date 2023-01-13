Chuva continua no ES? Confira previsão do tempo para o fim de semana

Galera curtindo o dia de sol na Praia da Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Nesta sexta-feira (13), a combinação do calor com a alta umidade mantém o tempo favorável para a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite na maior parte do Estado, incluindo as regiões Sul, Serrana, Norte e Noroeste.

No litoral, os ventos costeiros favorecem o tempo com sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas e os ventos com moderada intensidade em toda a faixa litorânea, com algumas rajadas mais fortes no Litoral Sul e na Grande Vitória

No sábado (14) tem previsão de chuva em alguns momentos do dia no Noroeste, no Norte e na Região Serrana devido ao transporte de umidade marítima e ao calor, que propiciam a formação de nuvens no Espírito Santo.

Na região Nordeste, chove rápido pela manhã. Já o litoral terá abertura de nuvens no decorrer do dia. Na Grande Vitória e na Região Sul, o sol fica entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva.