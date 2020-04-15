Chegada de frente fria deve trazer chuva para o ES nesta sexta

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de dias de calor e pouca nebulosidade, uma frente fria deve chegar no Espírito Santo no fim de semana. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o tempo vai mudar a partir de sexta-feira (17), com instabilidade e chuva em todas as regiões.

Nesta quarta-feira (15), pancadas de chuva devem ser registradas em pontos isolados do Estado, em alguns momentos do dia, ainda com aberturas de sol e temperaturas altas. Na Grande Vitória, a mínima prevista gira em torno dos 21ºC e máxima dos 32ºC.

Na quinta-feira (16), o dia deve ser de céu nublado e com pancadas de chuva nas regiões Sul (exceto litoral) e Serrana. No Norte, Nordeste e Noroeste capixaba, deve chover rápido ao longo do dia, mas ainda com temperaturas altas. Na metade Norte do Estado, a máxima deve chegar aos 30ºC.

TEMPO MUDA NA SEXTA

Já na sexta (17) o panorama deve mudar, de acordo com o Incaper. A passagem de uma frente fria pelo mar vai provocar uma queda na temperatura, deixando o tempo instável em todo o Estado. Com isso, deve chover em alguns momentos do dia, em todas as regiões.