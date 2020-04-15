Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confira a previsão

Chegada de frente fria deve trazer chuva para o ES nesta sexta

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo vai mudar a partir de sexta-feira (17), com instabilidade e chuva em todas regiões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 07:58

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 07:58

Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES
Dia chuvoso causado pela chegada de uma frente fria - Vitória/ES Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de dias de calor e pouca nebulosidade, uma frente fria deve chegar no Espírito Santo no fim de semana. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) o tempo vai mudar a partir de sexta-feira (17), com instabilidade e chuva em todas as regiões.
Nesta quarta-feira (15), pancadas de chuva devem ser registradas em pontos isolados do Estado, em alguns momentos do dia, ainda com aberturas de sol e temperaturas altas. Na Grande Vitória, a mínima prevista gira em torno dos 21ºC e máxima dos 32ºC.

Veja Também

Em meio à pandemia, apostador de Vila Velha fatura R$ 408 mil na Lotomania

Fecomércio vai propor reabertura gradual de lojas a partir de segunda

Na quinta-feira (16), o dia deve ser de céu nublado e com pancadas de chuva nas regiões Sul (exceto litoral) e Serrana. No Norte, Nordeste e Noroeste capixaba, deve chover rápido ao longo do dia, mas ainda com temperaturas altas. Na metade Norte do Estado, a máxima deve chegar aos 30ºC.

TEMPO MUDA NA SEXTA

Já na sexta (17) o panorama deve mudar, de acordo com o Incaper. A passagem de uma frente fria pelo mar vai provocar uma queda na temperatura, deixando o tempo instável em todo o Estado. Com isso, deve chover em alguns momentos do dia, em todas as regiões.
Os trechos que devem sentir mais a queda de temperatura são o Sul e o Serrano do ES. Na Região Sul, a mínima deve ser de 19ºC. Já na Região Serrana, a previsão é de ainda mais frio, com mínima de 15ºC.

Veja Também

Aos 70 anos, asmática e hipertensa, idosa do ES está curada da Covid-19

Alunos da rede pública do ES terão aulas pela TV e por aplicativo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados