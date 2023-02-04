Calor lota praias do ES e céu aberto deve se manter até segunda (6)

Calor faz praias de Vitória lotarem neste sábado (4) Crédito: Ricardo Medeiros

O final de semana começou com sol intenso no Espírito Santo, o que fez com que as praias capixabas ficassem lotadas. Na Curva da Jurema e na Praia do Suá, na Capital, centenas de banhistas aproveitaram para se refrescar neste sábado (4), até mesmo contrariando aviso de que o mar estava impróprio para banho.

Neste sábado, de acordo com os dados de balneabilidade mais recentes da prefeitura da Capital, sete pontos estão impróprios — quando a concentração de bactérias fecais na água implicam em risco de contaminação do banhista —, entre eles o Ponto 10, na Praia do Canto (a 80 metros do Iate Clube), o Ponto 14, na Praia de Santa Helena (em frente às barracas da Curva da Jurema), o Ponto 20, na Praia do Suá (ao lado da Capitania dos Portos). Outros três estão interditados.

Calor em Vitória deixa praias lotadas neste sábado (4)

Como o calor deve permanecer, os banhistas precisam ter atenção à qualidade da água. Neste sábado na Grande Vitória, um sistema de alta pressão dificultou a formação de nuvens no Estado. Com isso, o dia registrou temperaturas de 22 °C a 36 °C, segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

E o clima de praia vai se manter pelo menos até segunda-feira (6). Para o domingo (5), o sistema de alta pressão mantém o céu aberto e as temperaturas altas. A partir da tarde, a combinação entre o calor e a umidade provoca pancadas de chuvas isoladas nas proximidades do Caparaó (trechos das regiões Sul e Serrana). Não chove e faz calor em todas as regiões.