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Calor lota praias do ES e céu aberto deve se manter até segunda (6)

Em Vitória, centenas de banhistas aproveitaram para se refrescar neste sábado (4), até mesmo ignorando avisos de que o mar estava impróprio para banho

Publicado em 

04 fev 2023 às 16:10

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 16:10

Registros foram feitos na Praia do Papa e Curva da Jurema
Calor faz praias de Vitória lotarem neste sábado (4) Crédito: Ricardo Medeiros
O final de semana começou com sol intenso no Espírito Santo, o que fez com que as praias capixabas ficassem lotadas. Na Curva da Jurema e na Praia do Suá, na Capital, centenas de banhistas aproveitaram para se refrescar neste sábado (4), até mesmo contrariando aviso de que o mar estava impróprio para banho. 
Neste sábado, de acordo com os dados de balneabilidade mais recentes da prefeitura da Capital, sete pontos estão impróprios — quando a concentração de bactérias fecais na água implicam em risco de contaminação do banhista —, entre eles o Ponto 10, na Praia do Canto (a 80 metros do Iate Clube), o Ponto 14, na Praia de Santa Helena (em frente às barracas da Curva da Jurema), o Ponto 20, na Praia do Suá (ao lado da Capitania dos Portos). Outros três estão interditados. 

Calor em Vitória deixa praias lotadas neste sábado (4)

Como o calor deve permanecer, os banhistas precisam ter atenção à qualidade da água. Neste sábado na Grande Vitória, um sistema de alta pressão dificultou a formação de nuvens no Estado. Com isso, o dia registrou temperaturas de 22 °C a 36 °C, segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
E o clima de praia vai se manter pelo menos até segunda-feira (6). Para o domingo (5), o sistema de alta pressão mantém o céu aberto e as temperaturas altas. A partir da tarde, a combinação entre o calor e a umidade provoca pancadas de chuvas isoladas nas proximidades do Caparaó (trechos das regiões Sul e Serrana). Não chove e faz calor em todas as regiões. 
Já na segunda-feira (6), o sol predomina até o fim da manhã em todo o Espírito Santo, enquanto à tarde há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde na Região Serrana e trechos das regiões Sul e Noroeste. Na Grande Vitória e no Litoral Sul, a tarde segue ensolarada, mas existe possibilidade de chuva passageira à noite. Essa tendência se mantém na terça (7) e na quarta-feira (8). 

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