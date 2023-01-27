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Em Guarapari

Praia dos Adventistas: conheça praia que é rota para outros paraísos

Lugar de sossego e de uma beleza de tirar o fôlego, a enseada dá acesso a outros belos recantos do balneário mais famoso do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 14:46

A quase 50 quilômetros de Vitória, fica um dos recantos mais belos do litoral do Espírito Santo: a Praia dos Adventistas, em Guarapari. O nome desta enseada com 400 metros de extensão faz referência à Colônia de Férias dos Adventistas, que fica bem ao lado. 
A partir dali é possível ter acesso a outros recantos encantadores e que merecem ser conhecidos também: as Três Praias e a Praia do Morcego. Confira no vídeo mais detalhes.
Para quem busca tranquilidade, a Praia dos Adventistas é o lugar certo, mas a faixa de areia também convida para bater uma bola, jogar frescobol ou apenas estender a canga e a cadeira e se deliciar sob o sol. 

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