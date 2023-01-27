Praia dos Adventistas: conheça praia que é rota para outros paraísos

A quase 50 quilômetros de Vitória, fica um dos recantos mais belos do litoral do Espírito Santo: a Praia dos Adventistas, em Guarapari. O nome desta enseada com 400 metros de extensão faz referência à Colônia de Férias dos Adventistas, que fica bem ao lado.

A partir dali é possível ter acesso a outros recantos encantadores e que merecem ser conhecidos também: as Três Praias e a Praia do Morcego. Confira no vídeo mais detalhes.