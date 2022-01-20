Calor continua? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Fim de semana será de muito calor no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Nesta sexta-feira (21), o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

No sábado (22), o tempo segue firme e as temperauras continuam elevadas.

O domingo (23) termina com poucas nuvens, sol e termômetros também nas alturas.

TEMPERATURAS

Sexta-feira (21)

Grande Vitória

Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C;

Vitória: mínima de 22°C e máxima de 34°C.



Região Sul

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20°C e máxima de 36°C;

Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 31°C.



Região Serrana

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C;

Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 31°C.



Região Norte

Temperatura mínima de 21°C e máxima de 34°C.



Região Noroeste

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C;

Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 34°C.



Região Nordeste

Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.



Sábado (22)

Grande Vitória

Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C;

Vitória: mínima de 22°C e máxima de 33°C.



Região Sul

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C;

Nas áreas altas: mínima de 16°C e máxima de 31°C.



Região Serrana

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17°C e máxima de 31°C;

Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 30°C.



Região Norte

Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.



Região Noroeste

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17°C e máxima de 36°C;

Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 34°C.



Região Nordeste

Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Domingo (23)

Grande Vitória

Temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C;

Vitória: mínima de 23°C e máxima de 34°C.



Região Sul

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 36°C;

Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 31°C.



Região Serrana

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C;

Nas áreas altas: mínima de 21°C e máxima de 30°C.



Região Norte

Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C.



Região Noroeste

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 36°C;

Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 36°C.



Região Nordeste

Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.



SENSAÇÃO TÉRMICA PERTO DOS 40 ºC