Calor continua? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Para os turistas e capixabas que querem aproveitar o fim de semana no Espirito Santo, a previsão é de temperaturas elevadas em todo o Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue firme e o calorão deve continuar.
Nesta sexta-feira (21), o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
No sábado (22), o tempo segue firme e as temperauras continuam elevadas.
O domingo (23) termina com poucas nuvens, sol e termômetros também nas alturas.
TEMPERATURAS
- Sexta-feira (21)
Grande Vitória
Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C;
Vitória: mínima de 22°C e máxima de 34°C.
Região Sul
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20°C e máxima de 36°C;
Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 31°C.
Região Serrana
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C;
Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 31°C.
Região Norte
Temperatura mínima de 21°C e máxima de 34°C.
Região Noroeste
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C;
Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 34°C.
Região Nordeste
Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.
- Sábado (22)
Grande Vitória
Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C;
Vitória: mínima de 22°C e máxima de 33°C.
Região Sul
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C;
Nas áreas altas: mínima de 16°C e máxima de 31°C.
Região Serrana
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17°C e máxima de 31°C;
Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 30°C.
Região Norte
Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.
Região Noroeste
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17°C e máxima de 36°C;
Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 34°C.
Região Nordeste
Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.
- Domingo (23)
Grande Vitória
Temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C;
Vitória: mínima de 23°C e máxima de 34°C.
Região Sul
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 36°C;
Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 31°C.
Região Serrana
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C;
Nas áreas altas: mínima de 21°C e máxima de 30°C.
Região Norte
Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C.
Região Noroeste
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 36°C;
Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 36°C.
Região Nordeste
Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.
SENSAÇÃO TÉRMICA PERTO DOS 40 ºC
Ainda segundo o Incaper, o índice de calor, popularmente conhecido como sensação térmica, chega próximo aos 40°C no fim de semana, nas cidades do Sul (Cachoeiro de Itapemirim e Alegre) e Noroeste (Colatina, Marilândia e Baixo Guandu).