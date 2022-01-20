Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Verão 2022

Calor continua? Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Para quem quer curtir uma praia, não há previsão de chuva, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 jan 2022 às 09:50

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 09:50

Tarde de terça-feira (21) foi de muito calor na Grande Vitória
Fim de semana será de muito calor no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Para os turistas e capixabas que querem aproveitar o fim de semana no Espirito Santo, a previsão é de temperaturas elevadas em todo o Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo segue firme e o calorão deve continuar.
Nesta sexta-feira (21), o sol predomina e não há expectativa de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
No sábado (22), o tempo segue firme e as temperauras continuam elevadas.
O domingo (23) termina com poucas nuvens, sol e termômetros também nas alturas.

TEMPERATURAS

  • Sexta-feira (21)
    Grande Vitória
    Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C;
    Vitória: mínima de 22°C e máxima de 34°C.

    Região Sul
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20°C e máxima de 36°C;
    Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 31°C.

    Região Serrana
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C;
    Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 31°C.

    Região Norte
    Temperatura mínima de 21°C e máxima de 34°C.

    Região Noroeste
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 38°C;
    Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 34°C.

    Região Nordeste
    Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.
  • Sábado (22)
    Grande Vitória
    Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C;
    Vitória: mínima de 22°C e máxima de 33°C.

    Região Sul
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C;
    Nas áreas altas: mínima de 16°C e máxima de 31°C.

    Região Serrana
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17°C e máxima de 31°C;
    Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 30°C.

    Região Norte
    Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.

    Região Noroeste
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17°C e máxima de 36°C;
    Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 34°C.

    Região Nordeste
    Temperatura mínima de 20°C e máxima de 32°C.
  • Domingo (23)
    Grande Vitória
    Temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C;
    Vitória: mínima de 23°C e máxima de 34°C.

    Região Sul
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21°C e máxima de 36°C;
    Nas áreas altas: mínima de 18°C e máxima de 31°C.

    Região Serrana
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C;
    Nas áreas altas: mínima de 21°C e máxima de 30°C.

    Região Norte
    Temperatura mínima de 22°C e máxima de 33°C.

    Região Noroeste
    Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18°C e máxima de 36°C;
    Nas áreas altas: mínima de 19°C e máxima de 36°C.

    Região Nordeste
    Temperatura mínima de 22°C e máxima de 32°C.

SENSAÇÃO TÉRMICA PERTO DOS 40 ºC

Ainda segundo o Incaper, o índice de calor, popularmente conhecido como sensação térmica, chega próximo aos 40°C no fim de semana, nas cidades do Sul (Cachoeiro de Itapemirim e Alegre) e Noroeste (Colatina, Marilândia e Baixo Guandu).

Veja Também

Por que faz tanto calor em Cachoeiro? Entenda

Papo de Colunista: desvendamos os segredos da Meteorologia

Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas no Norte e Noroeste do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Incaper Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados