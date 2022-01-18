Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas no Norte e Noroeste do ES
Se na Grande Vitória a terça-feira (18) foi de tempo aberto e muito calor até o meio-dia, o mesmo não se pode dizer para a região Norte do Estado, tanto que alguns municípios da área, como Aracruz, já registraram pancadas de chuva no começo da tarde.
A chuva em Aracruz e em outras cidades na faixa está prevista na indicação do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, que emitiu um alerta de perigo potencial válido até as 10h desta quarta-feira (19).
De acordo com o órgão, a chuva deve se apresentar com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já o vento pode soprar com velocidade de até 60 km/h na área demarcada em amarelo.
O aviso do Inmet compreende cidades ao Norte e Noroeste do Espírito Santo e se prolonga para o Sul da Bahia, que ainda convive com os estragos causados pelos temporais das últimas semanas.
No ES, 16 municípios estão alertados para o aviso climático do Inmet, são eles:
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
O Inmet orienta procurar pela Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, caso necessite de algum tipo de auxílio em decorrência de problemas ocasionados pela chuva.