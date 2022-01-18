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Meteorologia

Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas no Norte e Noroeste do ES

Órgão emitiu o aviso no fim da manhã desta terça (18) e chama a atenção para a chances de pancadas que podem chegar a até 50 milímetros no período; confira as cidades listadas
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 jan 2022 às 12:46

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:46

Chuva
O aleta do Inmet cobre parte das regiões Norte e Noroeste do ES, além do Sul da Bahia Crédito: Reprodução/Inmet
Inmet publica alerta de perigo potencial para chuvas no Norte e Noroeste do ES
Se na Grande Vitória a terça-feira (18) foi de tempo aberto e muito calor até o meio-dia, o mesmo não se pode dizer para a região Norte do Estado, tanto que alguns municípios da área, como Aracruz,  já registraram pancadas de chuva no começo da tarde.
A chuva em Aracruz e em outras cidades na faixa está prevista na indicação do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, que emitiu um alerta de perigo potencial válido até as 10h desta quarta-feira (19).

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De acordo com o órgão, a chuva deve se apresentar com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Já o vento pode soprar com velocidade de até 60 km/h na área demarcada em amarelo.
O aviso do Inmet compreende cidades ao Norte e Noroeste do Espírito Santo e se prolonga para o Sul da Bahia, que ainda convive com os estragos causados pelos temporais das últimas semanas.
No ES, 16 municípios estão alertados para o aviso climático do Inmet, são eles:
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Jaguaré
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
O Inmet orienta procurar pela Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, caso necessite de algum tipo de auxílio em decorrência de problemas ocasionados pela chuva.

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