Além do frio, ES tem previsão de chuva ao longo da semana

Chuva é esperada para o restante da semana no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dias têm sido de temperaturas baixas no Espírito Santo . Nesta semana, além do frio continuar, o capixaba deve se planejar para a chuva que está prevista. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a partir desta quarta-feira (4), as condições do tempo devem mudar em grande parte do território capixaba.

Ainda segundo informações do departamento de Meteorologia do Incaper, a passagem de um novo sistema frontal pelo litoral deve mudar as condições do tempo em parte do Espírito Santo nesta quarta (4). Há previsão de chuva no trecho sudeste do Estado, inclusive na Grande Vitória, e na Região Nordeste. Além disso, a temperatura diurna volta a diminuir no território capixaba.

Previsão do tempo para esta quarta-feira (4) no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Incaper

Na Grande Vitória, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 26 °C. Na Região Sul, a temperatura mínima continua em torno dos 10 °C, enquanto na faixa Serrana os termômetros devem marcar 7 °C nas áreas mais altas.

Na quinta-feira (5), o tempo permanece instável com previsão de chuva em alguns momentos do dia em grande parte do Espírito Santo. A temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada é fria em trechos das regiões Sul e Serrana, com temperatura mínima em torno dos 10 °C e 5 °C, respectivamente. Na Grande Vitória, a mínima deve continuar na faixa dos 16 °C e a máxima nos 26 °C.

Previsão do tempo para esta quinta-feira (5) no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Incaper

Para o fim de semana, as tendências apontam para a permanência da chuva. “Sexta-feira (6) ainda de tempo instável no Estado devido à umidade trazida pelos ventos costeiros. Previsão de chuva em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas”, informou o órgão.