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Além do frio, ES tem previsão de chuva ao longo da semana

De acordo com o Incaper, a partir desta quarta-feira (4), as condições do tempo devem mudar em grande parte do território capixaba

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:11

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:11
Chuva em Vitória na tarde desta quarta-feira
Chuva é esperada para o restante da semana no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias têm sido de temperaturas baixas no Espírito Santo. Nesta semana, além do frio continuar, o capixaba deve se planejar para a chuva que está prevista. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a partir desta quarta-feira (4), as condições do tempo devem mudar em grande parte do território capixaba.
Ainda segundo informações do departamento de Meteorologia do Incaper, a passagem de um novo sistema frontal pelo litoral deve mudar as condições do tempo em parte do Espírito Santo nesta quarta (4). Há previsão de chuva no trecho sudeste do Estado, inclusive na Grande Vitória, e na Região Nordeste. Além disso, a temperatura diurna volta a diminuir no território capixaba.
Previsão do tempo para esta quarta-feira (04) no Espírito Santo
Previsão do tempo para esta quarta-feira (4) no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Incaper
Na Grande Vitória, a mínima prevista é de 16 °C e a máxima de 26 °C. Na Região Sul, a temperatura mínima continua em torno dos 10 °C, enquanto na faixa Serrana os termômetros devem marcar 7 °C nas áreas mais altas.
Na quinta-feira (5), o tempo permanece instável com previsão de chuva em alguns momentos do dia em grande parte do Espírito Santo. A temperatura mínima diminui um pouco e a madrugada é fria em trechos das regiões Sul e Serrana, com temperatura mínima em torno dos 10 °C e 5 °C, respectivamente. Na Grande Vitória, a mínima deve continuar na faixa dos 16 °C e a máxima nos 26 °C.
Previsão do tempo para esta quarta-feira (04) no Espírito Santo
Previsão do tempo para esta quinta-feira (5) no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Incaper
Para o fim de semana, as tendências apontam para a permanência da chuva. “Sexta-feira (6) ainda de tempo instável no Estado devido à umidade trazida pelos ventos costeiros. Previsão de chuva em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas”, informou o órgão.
No sábado (7), as condições adversas continuam e a chuva não deve parar no território capixaba. “Sábado também de tempo instável no Estado com previsão de chuvas esparsas em alguns momentos do dia por todas as regiões capixabas”, destacou.

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