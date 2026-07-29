AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

Inmet emite alerta de ventos costeiros para 24 cidades do ES

Uma frente fria avança pela Região Sudeste e já provoca impactos em São Paulo, onde as rajadas de vento ultrapassaram 100 km/h, e no Rio de Janeiro, com ventos de até 80 km/h

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 18:04

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

29 jul 2026 às 18:04

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ventos costeiros válido para 24 cidades do Espírito Santo, válido até o fim de quinta-feira (30). Nas áreas litorâneas, há risco de movimentação de dunas de areia sobre trechos da orla.


Os municípios sob alerta são

  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Ibiraçu
  10. Iconha
  11. Itapemirim
  12. Jaguaré
  13. Linhares
  14. Marataízes
  15. Marechal Floriano
  16. Piúma
  17. Presidente Kennedy
  18. Rio Novo do Sul
  19. Santa Leopoldina
  20. São Mateus
  21. Serra
  22. Viana
  23. Vila Velha
  24. Vitória

Serviço

Telefones úteis

Defesa Civil: 199
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): 192

Segundo a Climatempo, uma frente fria avança pela Região Sudeste e já provoca impactos em São Paulo, onde as rajadas de vento ultrapassaram 100 km/h, e no Rio de Janeiro, com ventos de até 80 km/h. Para o Espírito Santo, além do alerta de ventos emitido pelo Inmet, ainda não há previsão de novos impactos relacionados ao sistema.

Veja Também 

Avenida Fernando Ferrari e o bairro Jardim da Penha

Jardim da Penha: a próxima grande virada de Vitória

Flagrante de tornado em Giruá, no Rio Grande do Sul

Tornado atinge três cidades do RS e deixa feridos e danos materiais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Previsão do Tempo Clima Ventos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Falta de energia afeta Terminal de Campo Grande, em Cariacica
"Apagão" atinge Terminal de Campo Grande e bairros em Cariacica
Entre os dias 23 de julho e 16 de agosto, a cada R$ 600 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a um OMODA 5 Luxury Híbrido 25/26
Shopping Vitória sorteia carro zero km na campanha de Dia dos Pais
Aeroporto de Vitória registra quase 2 milhões de viajantes no primeiro semestre de 2026
Aeroporto de Vitória tem voos cancelados por ventanias em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados