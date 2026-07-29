Inmet emite alerta de ventos costeiros para 24 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de ventos costeiros válido para 24 cidades do Espírito Santo, válido até o fim de quinta-feira (30). Nas áreas litorâneas, há risco de movimentação de dunas de areia sobre trechos da orla.
Os municípios sob alerta são:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- São Mateus
- Serra
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Serviço
Telefones úteis
Defesa Civil: 199
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu): 192
Segundo a Climatempo, uma frente fria avança pela Região Sudeste e já provoca impactos em São Paulo, onde as rajadas de vento ultrapassaram 100 km/h, e no Rio de Janeiro, com ventos de até 80 km/h. Para o Espírito Santo, além do alerta de ventos emitido pelo Inmet, ainda não há previsão de novos impactos relacionados ao sistema.