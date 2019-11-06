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Urbanização

Cidades estão passando por profundas transformações espaciais e sociais

A cidade pode ser entendida como um fenômeno complexo, histórico, geográfico e social, construção contínua, democrática e essencial ao desenvolvimento da humanidade

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

06 nov 2019 às 04:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Vista aérea de Vitória e, aos fundos, Vila Velha Crédito: Divulgação
A cidade pode ser entendida como um fenômeno complexo, histórico, geográfico e social, construção contínua, democrática e essencial ao desenvolvimento da humanidade. Consequência de um mundo cada vez mais dinâmico e fragmentado, as cidades e as metrópoles contemporâneas têm passado por profundas alterações, sejam em suas formas de organização espacial ou nas relações que moldam a vida social urbana.
A natureza polissêmica da cidade dá margem a diversas formas de leitura e interpretação. Para percebê-la com maior amplitude e tentar captar os seus sentidos diversos torna-se necessária uma abordagem interdisciplinar, constituída por múltiplos sistemas interpretativos. Tal abordagem possibilita realizar leituras variadas da cidade e da metrópole.

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Com base nessa perspectiva, em conjunto com os amigos professores dra. Ana Paula Lyra, Dr. Gilton Luis Ferreira e Dr. Giovanilton André Ferreira, organizamos o mais novo livro que busca analisar temáticas inerentes ao fenômeno urbano e à Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), a saber, sustentabilidade, vitalidade urbana, unidades de conservação ambiental em cidades, espaços livres, mobilidade, cidades inteligentes, Planos Diretores Municipais (PDMs), Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs), segurança pública, paisagem, dentre outros.
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O nome do livro é “Cidade e Metrópole”. O mesmo integra a ampla produção da rede de pesquisa nacional do Observatório das Metrópoles. Possui 17 artigos escritos por diversos professores e pesquisadores da UVV, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e outras instituições. Esses artigos estão distribuídos em duas partes: a primeira intitulada Cidade, reúne textos teóricos e empíricos sobre problemáticas urbanas, e a outra com o nome de Metrópole, congrega análises no âmbito da metropolização, que pode ser entendida como o mais avançado estágio do fenômeno urbano.
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Visto por ângulos diferenciados, que ora privilegia os aspectos físicos e morfológicos, ora os aspectos da paisagem e da evolução urbana, ou ainda da rede de infraestrutura, do planejamento urbano e ambiental e das políticas urbanas de gestão do território, o desafio da mencionada obra foi interpretar a cidade e a metrópole articulando categorias de análise distintas, como nos ensina a lógica do trabalho interdisciplinar. Inscreve-se em um processo de evolução contínuo do campo das ciências sociais.
O livro “Cidade e Metrópole” possibilita uma reflexão contemporânea sobre o urbano. Ele acabou de ser publicado e está disponível na homepage da editora Letra Capital do Rio de Janeiro (RJ). No dia 29 de outubro, essa obra foi lançada na UVV no II Congresso Internacional de Arquitetura e Cidade. No dia 14 de novembro, o livro será lançado na Ufes no XVI no Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Produções como esta contribuem para reforçar a relevância da produção científica capixaba em redes nacionais de pesquisas.
* Artigo escrito pelos professores Ana Paula Lyra, Gilton Luis Ferreira, Giovanilton André Ferreira e Pablo Lira, organizadores do livro “Cidade e Metrópole”

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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