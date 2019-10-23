Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retomada

Economia do ES cresce e geração de empregos também

Nos três primeiros trimestres do ano corrente, o Estado gerou 18,5 mil novos postos de empregos a mais do que o número de vagas fechadas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

23 out 2019 às 05:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

Desemprego no Brasil atinge mais de 12,5 milhões de pessoas Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo
O Brasil vive uma grave crise econômica. Estudiosos, como José Luis Oreiro e nosso amigo Orlando Caliman, assinalam com propriedade que o país caminha para a segunda década perdida em 40 anos. Os resultados econômicos da atual década são preocupantes quando comparados aos indicadores dos anos 1980.
Uma das perspectivas mais perversas das crises econômicas é o desemprego. De acordo com a série histórica do IBGE, em 1989 a taxa de desemprego do Brasil foi de 4,6%. Essa taxa mede a relação entre os desempregados e a população economicamente ativa. Em 2003, a taxa de desemprego chegou a 12,3%, o maior patamar registrado nas últimas décadas. Deste ano em diante, a taxa de desemprego foi reduzindo gradativamente até chegar a 4,8%, em 2014.
Com a intensificação da crise econômica brasileira a partir de 2015, este problema social voltou a crescer. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que a taxa de desemprego do país em 2019 será de aproximadamente 12%.

Veja Também

Informalidade no país atinge quase 40 milhões de pessoas, diz IBGE

Diferença de rendimentos entre pobres e ricos é recorde, aponta IBGE

Atualmente, são mais de 12,5 milhões de desempregados. Essa situação desafiadora e sua magnitude demonstram que estamos vivendo uma crise estrutural que continuará gerando impactos negativos durante alguns anos. Projeções otimistas indicam que o país pode voltar a ter crescimento consistente no PIB na primeira metade da década de 2020.
A retomada do crescimento econômico pode ser influenciada por situações adversas enfrentadas em várias unidades da federação. Segundo o IBGE, o Brasil computou um PIB de 0,4% no segundo trimestre de 2019, na base de comparação contra o trimestre imediatamente anterior da série histórica dessazonalizada. Esse resultado indica que a economia do país permanece estagnada.
ES tem 2,9 mil vagas novas de emprego em setembro
No grupo de Estados que estão contribuindo com a melhoria do quadro econômico do país, o Espírito Santo registrou um PIB de 2,5% no segundo trimestre de 2019, quando considerada a mesma base de comparação, de acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Nos três primeiros trimestres do ano corrente, o Estado gerou 18,5 mil novos postos de empregos a mais do que o número de vagas fechadas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. Esse saldo de empregos formais foi o melhor desde a intensificação da crise nacional. O mencionado desempenho somente foi inferior ao acumulado de janeiro a setembro de 2012, quando o Espírito Santo teve um saldo de 19,8 mil postos de empregos.
Esses dados demonstram que, mesmo em um contexto de adversidades na escala nacional, o Espírito Santo está apresentando resultados positivos de crescimento econômico e geração de empregos. Servindo de exemplo para outras unidades federativas, o Estado demonstra ser possível superar a atual crise. Isso é o que os brasileiros e capixabas desejam que ocorra o mais breve possível.

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Desemprego Empregos (ES) espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados