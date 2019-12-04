Cerveja pilsen sem preconceito: saiba mais sobre o estilo e veja dicas

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Existe preconceito contra as cervejas Pilsen no meio especializado. Ouço cervejeiros ferrenhos dizerem que não bebem exemplares do estilo de jeito nenhum quase com a mesma intensidade em que vejo entusiastas iniciantes torcerem o nariz ao ver uma Pilsen nova no mercado, por qualificarem esse estilo como "comum", "aguado" e "fraco". Injustiça com uma cerveja tão refrescante e cheia de história, e que é a variedade mais consumida em todo o mundo.

Essa implicância existe por diversos fatores, e um deles é mercadológico: basicamente todas as cervejas que conhecemos como Pilsen, de fato, não correspondem ao estilo. E se falarmos das grandes marcas comerciais, pontuo que a maioria se encaixa em estilos como American Lager ou American Light Lager. Muitos de nós não sabem reconhecer uma Pilsen de verdade.

Vale lembrar também que, por conta da popularidade, muitos bebedores julgam a Pilsen como uma cerveja de qualidade inferior. Grande equívoco. Uma boa Pilsen precisa ser feita com ingredientes selecionados e não pode ter adição de adjuntos - por exemplo, cereais não maltados, como arroz e milho. Quando a cerveja contém esses ingredientes, deve ser classificada como as American Lagers. Outra diferença notória está no amargor característico do estilo original, que varia entre 25% e 45% de IBU. Boa notícia para os fãs de cerveja amarga: Pilsen pode ter um amargor presente, sim!

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A ORIGEM DA PILSEN

Mas afinal de contas, qual é a desse estilo? Tudo começou na antiga região da Boêmia, onde hoje fica a República Tcheca, e mais precisamente, na cidade de Plzeň (Pilsen, em alemão). A região era grande produtora de cervejas, como tantas outras, e, no final dos anos 1830, enfrentou problemas por conta da diminuição da vida útil das bebidas que produziam.

Vale lembrar que a produção de cervejas nessa época era para consumo próprio e que a cerveja era uma bebida popular e muito nutritiva. Os produtores da cidade convidaram um cervejeiro chamado Josef Groll, que dominava técnicas de fermentação a frio (das Lagers) para aprimorar as receitas locais.

Usando água da região, fermentação em baixas temperaturas e lúpulo local (o Saaz), Groll produziu uma cerveja leve, translúcida e extremamente refrescante, excelente para ser consumida durante o verão e nos dias de muito calor.

Nasceu então a cerveja Pilsner, um clássico que é produzido até hoje pela emblemática cervejaria Pilsner Urquell, maior representante do estilo. Beba essa Pilsen autêntica e entenda por que esse estilo é tão especial e não se compara em nada às que bebemos por aí.

BOHEMIAN, GERMAN OU AMERICAN? PROVE AS TRÊS!

Bohemian Pilsner (minha favorita), German Pilsen e Classic American Pilsen. Elas têm suas diferenças, mas costumo resumir as bohemians como mais aromáticas, de espumas mais densas e de cor mais dourada. Já as germânicas são um pouco mais amargas e contêm lúpulos diferentes em sua adição. As americanas, mais novas, têm amargor mais seco que as Pilsen europeias. Com o passar dos anos, o estilo Pilsen ganhou desdobramentos, ou seja, adaptações da receita original que foram reconhecidas pelo Beer Judge Certification Program (BJCP) . São elas:(minha favorita),. Elas têm suas diferenças, mas costumo resumir as bohemians como mais aromáticas, de espumas mais densas e de cor mais dourada. Já as germânicas são um pouco mais amargas e contêm lúpulos diferentes em sua adição. As americanas, mais novas, têm amargor mais seco que as Pilsen europeias.

Caso eu ainda não tenha convencido você de que as Pilsen são cervejas maravilhosas, assim como tantas outras, deixo aqui três dicas de rótulos do estilo que vão lhe fazer mudar de opinião:

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Pilsner Urquell - República Tcheca - Conhecer a primeira Pilsner do mundo me fez ter a certeza de que minha primeira receita autoral de cerveja seria uma Bohemian Pilsner. É a maior representante do estilo e uma das minhas cervejas favoritas. Victory Prima Pils - Estados Unidos - Com um quê de Pilsen alemã, mas com identidade lupulada diversificada, essa cerveja representa a cena americana com o final de gole que traz a tona a potência dos lúpulos usados.

Weihenstephaner Pilsner - Alemanha - Representante clássica do estilo German Pilsen, da cervejaria que tem excelência em todos os rótulos que produz. Tem um final um pouco mais seco e bem característico.

