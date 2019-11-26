Casagrande propõe reajuste de 3,5% a servidores a partir de 1º de dezembro

O projeto de reajuste do governador Renato Casagrande, que chegou nesta terça-feira (26) à Assembleia Legislativa, prevê uma reposição de 3,5% nos salários de servidores, aposentados e pensionistas do Estado. Inicialmente, o percentual anunciado no dia 1º de novembro foi de 3,29%, mas agora o índice foi atualizado pela variação do IPCA.
De acordo com a mensagem do governador, esse reajuste, que será válido a partir de 1º de dezembro de 2019, será um "investimento" que resultará em acréscimo anual em gastos com pessoal do Poder Executivo de R$ 198.394.055,97.
A proposta segue a reposição das perdas conforme a variação da inflação. Diversos setores do funcionalismo público reclamaram do reajuste anunciado há quase um mês, especialmente os servidores vinculados à segurança pública.