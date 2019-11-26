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  • Casagrande propõe reajuste de 3,5% a servidores a partir de 1º de dezembro
Leonel Ximenes

Casagrande propõe reajuste de 3,5% a servidores a partir de 1º de dezembro

Valor é um pouco maior que o anunciado no começo deste mês, que era de 3,29%

Públicado em 

26 nov 2019 às 14:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeto de reajuste proposto por Casagrande será lido hoje (26) na Assembleia Crédito: Bernardo Coutinho
O projeto de reajuste do governador Renato Casagrande, que chegou nesta terça-feira (26) à Assembleia Legislativa, prevê uma reposição de 3,5% nos salários de servidores, aposentados e pensionistas do Estado. Inicialmente, o percentual anunciado no dia 1º de novembro foi de 3,29%, mas agora o índice foi atualizado pela variação do IPCA.
De acordo com a mensagem do governador, esse reajuste, que será válido a partir de 1º de dezembro de 2019, será um "investimento" que resultará em acréscimo anual em gastos com pessoal do Poder Executivo de R$ 198.394.055,97.
A proposta segue a reposição das perdas conforme a variação da inflação. Diversos setores do funcionalismo público  reclamaram do reajuste anunciado há quase um mês, especialmente os servidores vinculados à segurança pública. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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