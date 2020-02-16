Casagrande faz discurso duro contra bolsonarismo, opositores e fake news

Renato Casagrande e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Falando à militância do seu partido, o PSB, neste sábado (15), o governador Renato Casagrande fez um duro discurso contra a ideologia bolsonarista que hoje encontra adesão em boa parte da sociedade. Casagrande está claramente mordido com a onda de fake news disseminadas supostamente por grupos de oposição a seu governo ligados ao bolsonarismo em episódios recentes, como as enchentes de janeiro e a ação de criminosos nas avenidas de Vitória na última sexta-feira (14). Para seus apoiadores, cobrou que todos se exponham, tenham posição clara e defendam o seu governo dos ataques. “Quem for omisso será castigado. Então tenham e defendam posição.”

A fala foi feita em encontro estadual do PSB, em um cerimonial da Serra, onde foram apresentados cerca de 40 pré-candidatos a prefeito pelo partido.

Sem citar nominalmente Jair Bolsonaro – mas tendo como alvos certos o governo federal e correntes bolsonaristas –, Casagrande afirmou que um pensamento “totalmente contra aquilo que a gente prega, de vida, hoje tem amparo em uma parcela da sociedade brasileira e da sociedade mundial”.

“A gente vê muita gente pregando armar as pessoas, destruir o meio ambiente, discriminar as mulheres, discriminar quem tem outra orientação sexual, ser intolerante com quem pensa diferente, não se preocupar com o tema das mudanças climáticas, não se preocupar com o tema mais importante nosso, que é a desigualdade social que existe no nosso país”, listou o governador, na semana em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, condenou o fato de empregadas domésticas poderem viajar para a Disney graças ao dólar baixo até poucos anos atrás

"A gente vê algumas pessoas descoladas de nós defenderem temas tão reacionários que de vez em quando dá vontade de a gente desistir, porque na vida toda nós pregamos um mundo solidário, respeitoso, harmônico, igual nas oportunidades. Nós sempre pregamos isso. É um projeto de vida." Renato Casagrande (PSB) - Governador

Segundo Casagrande, "este mundo" exige que ele e seus companheiros no PSB tenham uma posição firme e clara, de centro-esquerda, “equilibrada”, em vez de pecarem pela omissão.

“Então nós estamos vivendo neste mundo agora. E este mundo exige que a gente tenha posição, porque, na política, os extremos atraem muito, seja a extrema direita, seja a extrema esquerda. Aquele que xinga mais alto, em qualquer posição, é sempre muito ouvido. Então nós, que temos posição equilibrada, não podemos nos omitir.”

O governador conclamou seus apoiadores, sobretudo os que pretendem disputar as eleições deste ano nas respectivas cidades, a expressarem suas opiniões e jamais se esconderem do debate.

“A gente tem que construir uma base que defende um projeto de vida que nós sempre buscamos para este país e para o nosso Estado. E, mais do que nunca, a gente tem que expressar a nossa opinião. Ninguém vai se eleger se escondendo do debate.”

Veja Também Amaro e Casagrande ensaiam acordo eleitoral em Vitória

TODA MUDEZ SERÁ CASTIGADA

O governador disse aos seus correligionários:

"Ninguém ficará impune na omissão. Quem for omisso será castigado. A gente peca por atos, palavras e omissão. Então tenham e defendam posição." Renato Casagrande (PSB) - Governador

Cobrou, ainda, implicitamente, que os colegas de partido defendam publicamente seu governo: “É muito importante que as pessoas se exponham. Porque é muito bom ser governo e às vezes não defender o governo, não sentir o calor do que é ser governo”.

FAKE NEWS: “A GENTE FOI PRA CIMA”

Casagrande citou especificamente dois momentos críticos que seu governo precisou enfrentar recentemente e dos quais, segundo ele, adversários procuraram tirar proveito político, divulgando informações falsas no intuito de alimentar o caos e jogar a população contra o governo. “Vocês viram que, estes dias, aqui no Estado, nós passamos por momentos de muitas dificuldades. Estamos passando ainda. Momentos que exigem um equilíbrio muito grande para a gente poder seguir em frente.”

“Naquele período a gente trabalhou muito. Mas vocês viram que nós fomos alvos de fake news. E, se o governador, a vice-governadora, a minha equipe não mostra a cara, nós íamos ser responsabilizados por não estarmos dando apoio aos municípios, por não termos pedido apoio ao governo federal, por não termos ajudado a limpar as cidades. Mas a gente foi pra cima, trabalhamos. Fomos para as redes sociais, fomos para a imprensa. E mostramos o trabalho do governo.”

"Agora mesmo, ontem, passamos um dia tumultuado em Vitória. E fake news dizendo que ia ter outra ação de bandidos tal hora, dizendo que estava acontecendo toque de recolher em tal bairro. Então grupos criminosos também usam fake news. E os adversários também usam fake news para poder criar o terror, a instabilidade." Renato Casagrande (PSB) - Governador

LAMAS SE LANÇA NA SERRA

Conforme anunciara que faria , o secretário estadual de Trabalho e Assistência Social, Bruno Lamas, realmente usou o evento do PSB para lançar sua pré-candidatura a prefeito da Serra. Aproveitando que “jogava em casa”, Lamas levou uma grande militância própria. O encontro do PSB estava agendado inicialmente para Novo México, em Vila Velha, e foi o próprio Lamas quem mexeu os pauzinhos para tranferi-lo para um cerimonial em Jardim Limoeiro, na Serra.

TORCIDA ORGANIZADA DE SÉRGIO SÁ

NEM MAJESKI NEM CABO PORTO

Em contrapartida, foram sentidas duas ausências no encontro: a do próprio Majeski e a do vereador da Serra Cabo Porto. Os dois são, respectivamete, adversários internos de Sérgio Sá e Bruno Lamas pela legenda para concorrerem à prefeitura dos respectivos municípios.

Veja Também Ted Conti pode ser o novo vice de Max Filho em Vila Velha?

TED CONTI FIRME EM VILA VELHA

Já o deputado federal Ted Conti reafirmou que é pré-candidato a prefeito de Vila Velha.

CESAR LUCAS COM JAQUELINE

O presidente da Câmara de Cariacica, Cesar Lucas (PV), fez-se presente no encontro estadual do PSB e mostrou muito entrosamento com a vice-governadora, Jaqueline Moraes, que tende a ser um cabo eleitoral importante representando o governo Casagrande na eleição a prefeito da cidade.

Renato Casagrande, Jaqueline Moraes e César Lucas Crédito: Cesar Lucas

JOLHIOMAR: EMISSÁRIO DA PAZ DE AUDIFAX?

“VICTOR COLOCOU A CARA”

Quem foi muito prestigiado por Casagrande foi o prefeito Victor Coelho, que se apresentou como pré-candidato à reeleição em Cachoeiro, a única cidade-polo no Espírito Santo governada hoje pelo PSB. “[Durante as enchentes], Victor colocou a cara. Na hora das dificuldades, as pessoas querem ver o líder cololocando a cara e opinando.”

MARCOS BRUNO A PREFEITO DE CARIACICA

Simultaneamente ao encontro do PSB, a Rede de Audifax também realizou seu encontro estadual, em outro local da Serra. Na ocasião, o ex-deputado estadual Marcos Bruno foi lançado a prefeito de Cariacica pela sigla e o vereador Roberto Martins foi apresentado como opção em Vitória.

Veja Também Justiça libera participação de Marcelino em disputa com Lelo no MDB

MDB-ES VIROU CAOS

Até a noite deste sábado (15), ninguém sabia dizer ao certo se, afinal, haveria ou não convenção estadual do MDB na manhã deste domingo. À noite, a Comissão Estadual Provisória, presidida por Lelo Coimbra, abortou a convenção. Mas aliados de Marcelino Fraga, adversário de Lelo na contenda, fizeram circular a informação de que haveria a convenção de qualquer maneira, na presença de um oficial de Justiça. Na última sexta-feira (14), a Comissão Provisória teve recurso negado pela Justiça, em mais uma tentativa de barrar a participação da chapa de Marcelino contra a de Lelo.

CENA POLÍTICA