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Movimentações eleitorais

Casagrande ajuda prefeito de Cachoeiro a garantir apoio do MDB

Governador nomeou Rogério Athayde, presidente municipal do MDB, para chefiar o Procon estadual. Segundo Athayde, isso estreita a relação do seu partido com o prefeito Victor Coelho, que é do PSB de Casagrande e buscará a reeleição

Públicado em 

10 jan 2020 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Victor Coelho, Renato Casagrande e Rogério Athayde Crédito: Arquivos de A Gazeta e Secom
Procon-ES sofreu uma mudança de comando na última segunda-feira (6): no lugar da delegada Lana Lages, o governador Renato Casagrande (PSB) nomeou Rogério da Silva Athayde para o cargo de diretor-presidente do órgão de proteção e defesa do consumidor no Estado. O que a princípio poderia ser tão somente uma troca técnica – Athayde é advogado especialista em Direito do Consumidor – na verdade tem motivações bem mais profundas. O novo chefe do Procon estadual também é o presidente do MDB em Cachoeiro de Itapemirim, município governado desde 2017 por Victor Coelho, prefeito que pertence ao partido do governador e que buscará a reeleição em outubro.
Ao prestigiar o dirigente municipal do MDB em um cargo do 2º escalão do governo, Casagrande realiza um movimento cheio de conotações político-eleitorais: levando Athayde (por tabela, o MDB de Cachoeiro) para dentro de sua equipe, ele estreita a relação política do partido com o PSB e, particularmente, com a gestão de Victor na maior cidade do sul do Estado. Consequentemente, facilita o apoio do MDB ao candidato de seu partido em Cachoeiro nas eleições de outubro. Uma mão lava a outra. Questão de reciprocidade.
A “capital secreta do mundo” é a maior cidade governada pelos socialistas no Espírito Santo – a única entre as que possuem mais de 100 mil habitantes. A reeleição de Victor, assim, é item prioritário no planejamento do PSB capixaba para as eleições municipais deste ano. Em Cachoeiro, o MDB do ex-prefeito Roberto Valadão é forte e tradicional. É um partido que todo candidato gostaria de ter em seu palanque. Casagrande quer garantir a presença da legenda no de Victor Coelho (ou seja, no seu).
A bem da verdade, em Cachoeiro, a proximidade política do MDB com o PSB já existe. Na última eleição municipal, em 2016, o MDB não esteve com Victor, pois lançou candidato próprio à prefeitura: o então presidente da Câmara Municipal, Júlio Ferrari. Mas, na eleição estadual de 2018, embora o MDB tenha integrado a coligação da senadora Rose de Freitas (Podemos) na disputa majoritária, o partido em Cachoeiro apoiou Casagrande para governador do Estado. O apoio inclusive foi fechado em uma reunião na casa de Valadão.
O próprio Athayde, que agora chega à presidência estadual do Procon, era coordenador do órgão em Cachoeiro antes de receber o convite de Casagrande para subir de patamar. A coordenação do Procon em Cachoeiro é vinculada à Procuradoria Geral do município. Portanto, Athayde fazia parte da gestão de Victor Coelho antes de ir fazer parte da gestão de Casagrande.
Outra prova dessa proximidade é que, para o lugar de Athayde na Coordenação do Procon em Cachoeiro, Victor nomeou, por indicação do próprio Athayde, ninguém menos que o vice-presidente do MDB municipal, Osvaldo de Souza. Ou seja: o número 1 na linha de comando do MDB de Cachoeiro agora está dirigindo o Procon estadual a convite do socialista Casagrande, enquanto o n° 2 assumiu a chefia do órgão em nível municipal, a convite do socialista Victor Coelho.

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“QUE ESTREITA A RELAÇÃO, ESTREITA”

O próprio prefeito ressalta as qualidades técnicas de Athayde e os critérios técnicos que presidiram o convite feito a ele pelo governador, mas reconhece que a ida do presidente local do MDB para o governo Casagrande reforça a boa relação entre os dois partidos em Cachoeiro.
“A princípio, foi uma escolha muito mais técnica do que política. Ele [Rogério Athayde] é formado em Direito do Consumidor. Acho que o trabalho dele aqui em Cachoeiro deu visibilidade para ele junto ao governo do Estado. Várias coisas que ele fez aqui, como mutirões do Procon, abriram o olhos do governo para tentar replicar o mesmo a nível de Estado. Agora, sem dúvida, isso nos aproxima de uma conversa política com o MDB local, sim. Tenho uma conversa boa com o Valadão, com o núcleo do qual o Rogério Athayde faz parte. Então isso só reforça, porque a conversa com a nova diretoria do MDB em Cachoeiro já tinha sido iniciada e estava bem conduzida. Essa abertura nos ajuda a continuar as conversas. Então começou pela questão técnica, e agora estamos casando a técnica com a política”, diz Victor Coelho.
Já Athayde é ainda mais direto: se o convite de Casagrande estreita a relação entre os partidos? É claro que estreita!
“Primeiramente, eu, o governador e o Victor temos uma relação próxima, independentemente de política. Em Cachoeiro, o MDB apoiou Casagrande em 2018. No ano seguinte, o governador me fez um convite para ser diretor administrativo-financeiro do Procon estadual. Depois me orientou que seria melhor eu continuar à frente da Coordenação do Procon de Cachoeiro. Hoje estamos apoiando o governo de Victor, sim. E a Executiva municipal do MDB hoje pensa em dar continuidade, sim, ao projeto do Victor. Queremos trabalhar nesse sentido. E acredito que o convite a mim estreite, sim, essa relação. É estreitamento, sim. Isso é salutar, a meu ver. Os dois partidos devem conversar sobre um projeto”, avalia o novo chefe do Procon-ES, presidente do MDB cachoeirense desde abril de 2019.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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