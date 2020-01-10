Casagrande ajuda prefeito de Cachoeiro a garantir apoio do MDB

Victor Coelho, Renato Casagrande e Rogério Athayde Crédito: Arquivos de A Gazeta e Secom

Procon-ES sofreu uma mudança de comando na última segunda-feira (6): no lugar da delegada Lana Lages, o governador Renato Casagrande (PSB) nomeou Rogério da Silva Athayde para o cargo de diretor-presidente do órgão de proteção e defesa do consumidor no Estado. O que a princípio poderia ser tão somente uma troca técnica – Athayde é advogado especialista em Direito do Consumidor – na verdade tem motivações bem mais profundas. O novo chefe do Procon estadual também é o presidente do MDB em Cachoeiro de Itapemirim, município governado desde 2017 por Victor Coelho, prefeito que pertence ao partido do governador e que buscará a reeleição em outubro.

Ao prestigiar o dirigente municipal do MDB em um cargo do 2º escalão do governo, Casagrande realiza um movimento cheio de conotações político-eleitorais: levando Athayde (por tabela, o MDB de Cachoeiro) para dentro de sua equipe, ele estreita a relação política do partido com o PSB e, particularmente, com a gestão de Victor na maior cidade do sul do Estado. Consequentemente, facilita o apoio do MDB ao candidato de seu partido em Cachoeiro nas eleições de outubro. Uma mão lava a outra. Questão de reciprocidade.

A “capital secreta do mundo” é a maior cidade governada pelos socialistas no Espírito Santo – a única entre as que possuem mais de 100 mil habitantes. A reeleição de Victor, assim, é item prioritário no planejamento do PSB capixaba para as eleições municipais deste ano. Em Cachoeiro, o MDB do ex-prefeito Roberto Valadão é forte e tradicional. É um partido que todo candidato gostaria de ter em seu palanque. Casagrande quer garantir a presença da legenda no de Victor Coelho (ou seja, no seu).

A bem da verdade, em Cachoeiro, a proximidade política do MDB com o PSB já existe. Na última eleição municipal, em 2016, o MDB não esteve com Victor, pois lançou candidato próprio à prefeitura: o então presidente da Câmara Municipal, Júlio Ferrari. Mas, na eleição estadual de 2018, embora o MDB tenha integrado a coligação da senadora Rose de Freitas (Podemos) na disputa majoritária, o partido em Cachoeiro apoiou Casagrande para governador do Estado. O apoio inclusive foi fechado em uma reunião na casa de Valadão.

O próprio Athayde, que agora chega à presidência estadual do Procon, era coordenador do órgão em Cachoeiro antes de receber o convite de Casagrande para subir de patamar. A coordenação do Procon em Cachoeiro é vinculada à Procuradoria Geral do município. Portanto, Athayde fazia parte da gestão de Victor Coelho antes de ir fazer parte da gestão de Casagrande.

Outra prova dessa proximidade é que, para o lugar de Athayde na Coordenação do Procon em Cachoeiro, Victor nomeou, por indicação do próprio Athayde, ninguém menos que o vice-presidente do MDB municipal, Osvaldo de Souza. Ou seja: o número 1 na linha de comando do MDB de Cachoeiro agora está dirigindo o Procon estadual a convite do socialista Casagrande, enquanto o n° 2 assumiu a chefia do órgão em nível municipal, a convite do socialista Victor Coelho.

“QUE ESTREITA A RELAÇÃO, ESTREITA”

O próprio prefeito ressalta as qualidades técnicas de Athayde e os critérios técnicos que presidiram o convite feito a ele pelo governador, mas reconhece que a ida do presidente local do MDB para o governo Casagrande reforça a boa relação entre os dois partidos em Cachoeiro.

“A princípio, foi uma escolha muito mais técnica do que política. Ele [Rogério Athayde] é formado em Direito do Consumidor. Acho que o trabalho dele aqui em Cachoeiro deu visibilidade para ele junto ao governo do Estado. Várias coisas que ele fez aqui, como mutirões do Procon, abriram o olhos do governo para tentar replicar o mesmo a nível de Estado. Agora, sem dúvida, isso nos aproxima de uma conversa política com o MDB local, sim. Tenho uma conversa boa com o Valadão, com o núcleo do qual o Rogério Athayde faz parte. Então isso só reforça, porque a conversa com a nova diretoria do MDB em Cachoeiro já tinha sido iniciada e estava bem conduzida. Essa abertura nos ajuda a continuar as conversas. Então começou pela questão técnica, e agora estamos casando a técnica com a política”, diz Victor Coelho.

Já Athayde é ainda mais direto: se o convite de Casagrande estreita a relação entre os partidos? É claro que estreita!