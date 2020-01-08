Carro oficial é regalia que precisa ser revista em todos os Poderes

Acidente com carro oficial usado pelo deputado estadual Capitão Assumção Crédito: Divulgação

Mas o episódio, ao tornar flagrante o uso de um carro oficial durante o recesso parlamentar, tem relevância no debate público, já que se trata de um patrimônio também público. Os veículos são disponibilizados aos parlamentares para serem usados estritamente em atividades vinculadas ao exercício do mandato. O problema é que esse vínculo é muitas vezes definido com conveniente elasticidade.

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A justificativa mais recorrente, a do uso para locomoção até as bases no interior do Estado, é de difícil confirmação. Não existe restrição de distância percorrida ou horário do uso, o que dificulta muito o controle. É uma porta aberta para abusos.

Sem falar que o pagamento de combustível, pedágio e possíveis multas fica por conta da Assembleia.

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No Estado, são 31 automóveis disponíveis para os 30 deputados estaduais (o presidente da Casa, pasme!, tem direito a dois). Dos parlamentares, metade não devolveu o veículo à Assembleia durante o recesso . Não há restrição regimental ao uso no período, mas a prática deixa a desconfiança de que o uso invadiu a esfera privada, mesmo que isso não ocorra.

O gasto público para disponibilizar essa frota passa de R$ 1,5 milhão, é quantia considerável quando há tanto clamor por um Estado mais enxuto, sem privilégios.