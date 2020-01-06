Bafômetro de Capitão Assumção deu negativo após acidente em Ecoporanga

Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação

O carro do parlamentar colidiu com uma motocicleta. O condutor da moto chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Polícia Civil, não houve indícios de crime no acidente e, como o deputado permaneceu no local com o objetivo de prestar socorro à vítima, ele foi liberado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.

O deputado estava no veículo oficial da Assembleia Legislativa com assessores de gabinete. Assumção chegou a ser levado para um hospital, com ferimentos, mas já está em casa, em Vitória. Ele foi procurado nesta segunda-feira (6), mas não quis se pronunciar sobre a colisão.

Em nota enviada no domingo (5) por sua assessoria de imprensa, o parlamentar afirmou que estava no município, onde possui residência, em visitas a suas bases eleitorais. De acordo com a nota, o veículo do deputado foi atingido por uma motocicleta que estava na contramão. "Segundo informações, o condutor da motocicleta estaria voltando de um churrasco no Distrito de Santa Terezinha, o mesmo foi socorrido para um hospital da região, onde veio a óbito. O deputado lamenta a morte do motociclista e presta condolências a família", escreveu a assessoria de imprensa do parlamentar.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR?

Segundo a Polícia Militar, o carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assunção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no Distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro.