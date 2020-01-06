Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motociclista morreu

Bafômetro de Capitão Assumção deu negativo após acidente em Ecoporanga

Acidente aconteceu em um distrito de Ecoporanga, quando o deputado voltava de uma visita ao município, onde tem bases eleitorais. Ele prestou depoimento, fez o teste e foi liberado. PM diz que motociclista entrou na contramão. Caso ainda está  sendo investigado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 15:36

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 15:36

Acidente com Capitão Assumção, deputado estadual Crédito: Divulgação
O acidente em que o deputado estadual Capitão Assumção (PSL) se envolveu no último domingo (5), em uma rodovia estadual de Ecoporanga, continua em investigação. O parlamentar realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele compareceu à Delegacia de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado. As investigações, agora, estão por conta da delegacia de Ecoporanga.
O carro do parlamentar colidiu com uma motocicleta. O condutor da moto chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Polícia Civil, não houve indícios de crime no acidente e, como o deputado permaneceu no local com o objetivo de prestar socorro à vítima, ele foi liberado.  O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e ser feito o exame cadavérico.
O deputado estava no veículo oficial da Assembleia Legislativa com assessores de gabinete. Assumção chegou a ser levado para um hospital, com ferimentos, mas já está em casa, em Vitória. Ele foi procurado nesta segunda-feira (6), mas não quis se pronunciar sobre a colisão.

Veja Também

Carro atola na Praia de Peracanga ao rebocar jet ski em Guarapari

Carros oficiais no ES: como é feita a fiscalização?

Carros oficiais de deputados do ES estão sem identificação

Em nota enviada no domingo (5) por sua assessoria de imprensa, o parlamentar afirmou que estava no município, onde possui residência, em visitas a suas bases eleitorais. De acordo com a nota, o veículo do deputado foi atingido por uma motocicleta que estava na contramão. "Segundo informações, o condutor da motocicleta estaria voltando de um churrasco no Distrito de Santa Terezinha, o mesmo foi socorrido para um hospital da região, onde veio a óbito. O deputado lamenta a morte do motociclista e presta condolências a família", escreveu a assessoria de imprensa do parlamentar.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR?

Segundo a Polícia Militar, o carro de passeio, dirigido pelo deputado Capitão Assunção, e uma motocicleta se envolveram em um acidente de trânsito no Distrito de Santa Teresinha, em Ecoporanga. Populares relataram aos policiais que a motocicleta teria invadido a contramão e colidido de frente com o carro.
O motociclista, de 33 anos, foi socorrido com ferimentos por uma ambulância municipal e encaminhado a um hospital em Barra de São Francisco, porém teve o óbito confirmado após dar entrada. O deputado se voluntariou a ir até a delegacia prestar os esclarecimentos necessários sobre o acidente.

Veja Também

Em um ano, Casagrande fez 11 trocas em secretarias e autarquias

Por que mais brasileiros não ligam se vivemos uma democracia ou uma ditadura?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados