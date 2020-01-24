Carro resistiu à força da natureza, mas não à sordidez dos homens

Os roubos registrados nesse cenário de destruição não se diferem de cenas bem comuns nas estradas, em acidentes envolvendo caminhões de carga. Os saqueadores não têm classe social, apenas seguem a lógica do “achado não é roubado”. É o desejo de se dar bem, mesmo à custa da tragédia alheia. Não é muito diferente de políticos que se apropriam do dinheiro público. A falta de princípios é a mesma.