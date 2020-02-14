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  • Carro de deputado é atacado por seis homens na Av. Marechal Campos
Leonel Ximenes

Carro de deputado é atacado por seis homens na Av. Marechal Campos

Veículo oficial do deputado Delegado Lorenzo Pazolini foi alvo de foguetes disparados nesta manhã (14) por um grupo que acabou fugindo

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 10:58

Públicado em 

14 fev 2020 às 10:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Apesar do ataque, Pazolini não se feriu Crédito: Tati Beling
Nem os deputados escaparam da onda de violência que atingiu Vitória nesta manhã de sexta-feira (14). O carro oficial em que estava o deputado estadual Delegado Lorenzo Pazolini (sem partido) foi alvo de um ataque de fogos quando passava pela Av. Marechal Campos no sentido Av. Vitória-Eucalipto.
Em torno de seis homens, segundo o parlamentar, apontaram e dispararam fogos em direção ao veículo oficial. Pazolini mandou seu motorista acelerar o carro e os bandidos, assustados, largaram a caixa de foguetes na avenida.
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O deputado em seguida desceu do carro e recolheu a caixa de seis morteiros - três foram acionados contra o carro oficial da Assembleia.
Pazolini está neste momento registrando a ocorrência na Divisão Patrimonial da Polícia Civil, que fica na própria Marechal Campos.
A caixa com seis foguetes recolhida por Pazolini e levada para a polícia Crédito: Lorenzo Pazolini
“Foi um susto grande porque teve muita fumaça e muito barulho”, descreve o deputado, que não se feriu. Ele disse que sabia que, naquele momento, estava tendo ataques de bandidos também na Av. Leitão da Silva, mas não na Marechal Campos.  O veículo da Assembleia não sofreu danos.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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