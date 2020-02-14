Carro de deputado é atacado por seis homens na Av. Marechal Campos

Em torno de seis homens, segundo o parlamentar, apontaram e dispararam fogos em direção ao veículo oficial. Pazolini mandou seu motorista acelerar o carro e os bandidos, assustados, largaram a caixa de foguetes na avenida.
O deputado em seguida desceu do carro e recolheu a caixa de seis morteiros - três foram acionados contra o carro oficial da Assembleia.
Pazolini está neste momento registrando a ocorrência na Divisão Patrimonial da Polícia Civil, que fica na própria Marechal Campos.
“Foi um susto grande porque teve muita fumaça e muito barulho”, descreve o deputado, que não se feriu. Ele disse que sabia que, naquele momento, estava tendo ataques de bandidos também na Av. Leitão da Silva, mas não na Marechal Campos. O veículo da Assembleia não sofreu danos.