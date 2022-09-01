Ifes abre seleção para 3,8 mil vagas em cursos técnicos em 2023

Campus Vitória do Ifes: inscrições para processo seletivo 2023 Crédito: Ifes/Divulgação

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou, nesta quinta-feira (1º), os editais do processo seletivo para cursos técnicos, para começar a estudar no início de 2023. Ao todo, são ofertadas 3.894 vagas em cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes.

Para o edital 83/2022 - Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes, a taxa de inscrição é no valor de R$ 65. Já a taxa de inscrição para o edital 84/2022 - Cursos Técnicos Integrados é de R$ 85. Os candidatos poderão solicitar isenção (gratuidade) do pagamento da taxa de inscrição no período de 5 a 23 de setembro.

QUEM PODE SE INSCREVER

Os cursos integrados ao Ensino Médio são para alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa modalidade, o estudante faz o ensino médio e o ensino técnico de forma integrada no Ifes.

Os técnicos concomitantes são para estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio em outra escola. E os cursos técnicos subsequentes são para pessoas que já concluíram o Ensino Médio.

A seleção para cursos técnicos integrados ao ensino médio será por meio de prova, com 40 questões de múltipla escolha, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. A realização da prova está marcada para o dia 6 de novembro, das 14 às 18 horas.

Já o ingresso nos cursos técnicos concomitantes e subsequentes se dará por análise de histórico escolar. A seleção será realizada por meio da análise de documentação de comprovação das notas postadas pelo candidato no sistema no momento da inscrição.

INGRESSO POR COTAS

Para todos os cursos, 50% das vagas ofertadas são reservadas às ações afirmativas, que contemplam quem tenha cursado todo o ensino fundamental em escola pública.

As ações são divididas em duas partes, seguindo critérios de renda: metade das vagas para quem tem renda familiar per capita igual ou menor a R$ 1.818 e metade das vagas sem necessidade de comprovação de renda. Dentro cada uma dessas metades, há a reserva para quem se autodeclara preto, pardo, indígena, ou de outras etnias, e ainda pessoa com deficiência.

O candidato fará a opção pela ação afirmativa (caso se encaixe nos critérios) ou poderá ainda optar por se inscrever nas vagas de ampla concorrência. Tanto no sorteio quanto na análise de histórico escolar, a classificação dos candidatos será feita entre os inscritos para cada curso e tipo de ação afirmativa ou ampla concorrência.

EDITAL DO PROEJA SAI EM SETEMBRO

De acordo com o Ifes, o edital do processo seletivo para cursos técnicos integrados para jovens e adultos (Proeja) será divulgado posteriormente, no dia 15 de setembro. Os cursos técnicos Proeja são voltados a pessoas com mais de 18 anos e que não possuem o Ensino Médio.