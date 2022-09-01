Para economizar energia, Ufes tem horário especial de funcionamento

Ufes funciona em horário especial durante recesso dos alunos Crédito: Fernando Madeira

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou que os setores da reitoria e das unidades administrativas e acadêmicas funcionarão em horário especial entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. Com o objetivo de reduzir gastos, sobretudo com energia elétrica , o expediente deve ser, preferencialmente, das 7h às 13h.

A autorização do horário especial foi publicada em portaria assinada pelo reitor da Ufes, Paulo Vargas. Segundo a universidade, a medida tenta reduzir gastos, mantendo a eficiência dos serviços, em um período de recesso dos alunos. As aulas retornarão no dia 12 de setembro, dias após o término do horário especial.

O documento assinado pelo reitor aponta que os centros de ensino e os órgãos suplementares poderão definir seu horário de funcionamento com base nas demandas.

Arquivos & Anexos Portaria da Ufes sobre o horário especial Com o objetivo de reduzir gastos, sobretudo com energia elétrica, o expediente deve ser, preferencialmente, das 7h às 13h. Tamanho do arquivo: 504kb Baixar

O horário especial não se aplica ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam-Ufes).

A portaria define ainda que é facultado ao servidor cumprir sua jornada de trabalho integral, devendo comunicar sua opção à chefia imediata. Nesse caso, o servidor deverá cumpri-la preferencialmente no horário entre 7 e 18 horas. Os servidores com jornada de trabalho flexibilizada de seis horas diárias e carga horária de 30 horas semanais terão as jornadas suspensas até o término do período de horário especial, no dia 9.