Países veem no Brasil exemplos para incrementar sistemas de cotas

PEDRO LOVISI

Estima-se que um em cada quatro países do mundo tenha ações afirmativas na admissão de estudantes no ensino superior, de diferentes formas. Analistas ouvidos pela reportagem veem dificuldades para a realização de levantamentos abrangentes com esse escopo devido justamente à falta de consenso sobre o que pode entrar nessa categoria e como se dá a aplicação na prática.

Os Estados Unidos, por exemplo, começaram a adotar ações afirmativas em 1965, mas 13 anos depois a Justiça proibiu a implementação de cotas raciais em processos seletivos, alegando que o instrumento seria discriminatório. Hoje, centros públicos e privados de vários estados mantêm tipos diferentes de políticas de inclusão, mas sem usar sistemas de cotas ou de bônus em notas nas provas de admissão.

Os negros começam a ocupar espaços que costumam ser frequentados apenas por brancos Crédito: Arquivo

Como no Brasil, a discussão no país também é aquecida pela polarização política. A Suprema Corte americana de decisões recentes de grande repercussão, como a que reverteu o entendimento sobre o direito ao aborto, pode decidir ainda neste ano pelo fim de ações afirmativas raciais em universidades que recebem fundos do governo.

O caso chegou ao tribunal em janeiro, quando descendentes de asiáticos acusaram as universidades de Harvard e da Carolina do Norte (UNC, na sigla em inglês) de preteri-los em detrimento de candidatos negros. Com a maioria conservadora do colegiado, analistas veem como mais provável a rejeição às ações afirmativas, o que poderia gerar um efeito cascata.

Hoje, cada estado americano tem autonomia para decidir sobre o tema e, mesmo dentro de um mesmo estado, as regras podem ser diferentes entre instituições públicas e privadas. Esse nível de autonomia impede um monitoramento abrangente do modelo aplicado pelo país.

Para Erich Dietrich, professor da Universidade de Nova York, os EUA podem aprender com o Brasil nesse sentido. Ele explica, por exemplo, que as escolas americanas não costumam divulgar listas com o nome dos candidatos selecionados a partir de critérios raciais, o que impede o acompanhamento da trajetória acadêmica desses estudantes. "O Brasil tem muito mais dados e transparência", afirma.

O problema se dá também na África do Sul, que tem um sistema semelhante ao dos americanos. Desde 1997 três anos após o fim do apartheid, a legislação do país determina que as universidades públicas reparem desigualdades do passado. Ao contrário do Brasil, porém, o governo não estipula métodos e metas para atingir essa compensação, e as instituições adotam os próprios critérios.

Ainda assim, Teboho Moja, professora da Universidade do Cabo Ocidental, diz que as ações afirmativas na África do Sul foram capazes de mudar a aparência das universidades. "Elas não são como um sistema de cotas, nós segmentamos grupos específicos e removemos obstáculos que eles enfrentam. Quando dois alunos têm a mesma nota, o escolhido tende a ser aquele que veio de grupos marginalizados", diz.

Assim, segundo ela, instituições historicamente brancas hoje tem maioria de estudantes negros. "Isso é devido à demografia e às políticas públicas para se criar oportunidades." Os negros são quase 80% da população sul-africana.

Ainda assim, há grupos contrários a ações afirmativas no país. O mais famoso deles é o partido de direita Freedom Front Plus, que considera o sistema de seleção racista. Seu líder, Pieter Groenewald, diz que o número de graduados negros é alto e que o modelo já é descartável.

Pesquisa das professoras Laura Jenkins (Universidade de Cincinnati) e Michele Moses (Universidade do Colorado), em 2014, apontou que 23% dos países têm algum tipo de ação afirmativa em processos seletivos para o ensino superior. Destes, pouco menos da metade tem alguma legislação sobre o tema, a exemplo do Brasil.

Na comparação proporcional, a Europa é o continente que mais adota ações afirmativas, seguido por América do Norte, América Central, Oceania e Ásia. A explicação, apontam as pesquisadoras, passa pelo nível de desenvolvimento econômico dos países. Nações europeias têm índices altos de educação básica e, portanto, podem focar mais o ensino superior situação oposta à da África. Pesa também a capacidade organizacional de grupos minoritários locais para reivindicar legislações favoráveis.

Na Índia, ações afirmativas com base em castas foram adotadas em várias esferas do país ainda em 1950, pouco após a independência. Mas só a partir de 2008 cotas em universidades foram inseridas na Constituição. Hoje, 50% das vagas no ensino superior são reservadas a castas desprivilegiadas e a pessoas pobres.

"Houve protestos pesados durante toda a trajetória de cotas na Índia. Pessoas fizeram greve de fome e até colocaram fogo no próprio corpo", explica Luiz Campos, coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), da Uerj.