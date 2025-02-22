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Grupo Especial

Sete escolas disputam título de grande campeã do Carnaval de Vitória

Mesmo sob chuva, as agremiações do grupo de elite entram no Sambão do Povo para conquistar público e jurados

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 17:55

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

22 fev 2025 às 17:55
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Jucutuquara abriu a noite de sábado (23) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
Sinal verde para as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória!  A elite do samba abriu a segunda noite de desfiles no Sambão do Povo, neste sábado (22), com a promessa de um grande espetáculo em busca do título de campeã 2025. A primeira a entrar na avenida foi a Unidos de Jucutuquara, às 22h. A escola encarou uma chuva breve no início da sua passagem e teve problema com um dos carros alegóricos, mas entregou uma apresentação que levantou o público. 
Neste ano, a Coruja, como a escola de Vitória é conhecida, traz para a passarela do samba a potência do coração com o enredo "Pulsar da vida". Com 30 metros de comprimento, o abre-alas da Jucutuquara coloriu a avenida de vermelho e prata, apresentando o coração como máquina da vida. O “pulsar” do enredo vem marcando a presença com o jogo de luzes no carro e nas fantasias.
O terceiro carro alegórico da escola, "Explode Coração", lembrando enredos que emocionaram outros carnavais, enfrentou problemas técnicos logo no início dos desfiles. Com isso, três alas tiveram que passar à frente dele.
Ao final do desfile, o mesmo carro deu outro susto nos integrantes, ao ficar agarrado em uma câmera de transmissão.  Devido aos contratempos, a agremiação estourou o tempo máximo que tinha para passar pela avenida, que é de 62 minutos. 
A verde e vermelha tem sete títulos do carnaval capixaba, mas não solta o grito de campeã desde 2009. A agremiação seria a 5ª escola a se apresentar na avenida, mas escolheu trocar de lugar com a Novo Império para abrir a noite dos desfiles.
Um dos momentos emocionantes do desfile da Coruja aconteceu ainda na concentração. Marisa Fernandes Barcelos, 64 anos, integrante da velha guarda que foi a primeira-porta bandeira da Jucutuquara, foi bastante aplaudida enquanto subia no último carro da escola.
JUCUTUQUARA | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI 
A segunda escola a pisar na passarela do samba foi a Chegou o que Faltava, escola que passou a fazer parte do Grupo Especial em 2023 e, desde então, tenta conquistar o primeiro título na elite do samba capixaba. A agremiação dedica o desfile à Grande Goiabeiras, que é o berço da escola, com o enredo “Da lama sai muito barulho”.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Chegou o que Faltava foi a segunda escola a entrar na avenida no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini
A chuva, que havia dado uma trégua logo após a Jucutuquara entrar no Sambão, voltou a cair forte durante a passagem da Chegou. A água não impediu a Azul, Rosa e Branco de surpreender o público com efeitos especiais no tripé da comissão de frente. Representando a ancestralidade africana, o elemento cenográfico soltava fumaça enquanto passava pela avenida. 
No entanto, a chuva trouxe contratempos para a agremiação de Goiabeiras. A pista molhada dificultou a locomoção dos carros alegóricos, provocando tumultos em algumas alas da escola. O último carro, com 15 metros de comprimento, 8 metros de largura e 9 de altura, com uma grande homenagem ao ofício das paneleiras, emperrou ao final do desfile e precisou da ajuda de integrantes para ser levado à dispersão. Apesar disso, a escola conseguiu completar o percurso em 60 minutos.
CHEGOU O QUE FALTAVA | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI
Já na madrugada de domingo (23), precisamente à 0h58, foi a vez da Unidos da Piedade colorir o Sambão do Povo. A tradicional e mais antiga escola do Carnaval de Vitória celebra seus 70 anos da agremiação com o enredo “Ibeji”, em uma homenagem a esse orixá, que representa a criança e a fertilidade.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Unidos da Piedade de Vitória durante desfile no Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
E o público que acompanhou a apresentação da escola teve uma doce surpresa, com integrantes jogando balas para a plateia. É o que o desfile da agremiação também representa a festa de São Cosme e Damião, comemorada em 27 de setembro  — data que ficou famosa pela tradição de se distribuir balas e doces.
No sincretismo religioso — prática que relacionou os santos católicos com entidades e divindades das religiões afro-brasileiras —, Ibeji e São Cosme e Damião são figuras associadas por representarem gêmeos. Uma das novidades da escola para este ano, aliás, é que vários gêmeos idênticos participaram do desfile, espalhados pelas alas e alegorias da agremiação.
PIEDADE | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI
Com uma homenagem a São Jorge, a Mocidade Unida da Glória, a MUG, entrou na avenida às 2h24, também com chuva, em busca do tricampeonato. A agremiação de Vila Velha apresentou no Sambão do Povo o enredo "O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro".
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva
A comissão de frente já chegou animando o público, com anjos com roupas de guerreiros e divididos nas cores de São Jorge e de Ogum. Com 28,5 metros de comprimento, o abre-alas representou o altar para o santo homenageado, com cavalos à frente representando a sua coragem. E ao longo do desfile, a alegoria soltava fumaça, que animou o público.
A agremiação canela-verde é a atual bicampeã do Carnaval de Vitória e nos últimos dois anos apresentou desfiles que impressionaram os foliões e os jurados. Este ano, a MUG vai para o Sambão do Povo na tentativa de conquistar seu 10° título, o terceiro consecutivo.
A MUG levou para o Sambão do Povo com 1.600 componentes, 3 carros alegóricos e dois tripés divididos em 20 alas. Mais de 20 mil espadas de São Jorge foram espalhadas em fantasias e alegorias ao longo do desfile.
MUG | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI
A quinta escola do Grupo Especial a pisar no Sambão do Povo foi a Novo Império, com o enredo “As voltas que a vida dá ”. A agremiação fez uma viagem ao passado para celebrar e recordar os anos de ouro da boêmia na Capital. As cores branco, azul e rosa tomaram conta do figurino da comissão de frente da escola.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini
O tripé da comissão de frente trazia símbolos místicos, entre eles cristais ornamentando o símbolo da escola. A ala das baianas deixou a avenida completamente iluminada, com a forte presença da cor prata na fantasia das componentes da ala. O segundo carro alegórico, chamado Papos de Botequim, levou luxo à avenida com seus 18 metros de comprimento, 11 metros de altura e 8 metros de largura. Representando os jogos de azar, a alegoria empolgou o público durante sua passagem.
A escola imperiana, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, nasceu na região de Santo Antônio e Caratoíra. Neste ano, a agremiação veio para a avenida com 21 alas, três alegorias e quatro tripés. 
NOVO IMPÉRIO | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI
A Boa Vista entrou na avenida com o dia já amanhecendo, às 5h28 deste domingo (23), para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado, contando um pouco de sua vida e obra de reconhecimento internacional. Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a escola de Itaquari, Cariacica, celebrou no Sambão também o ano em que completa seu 50º aniversário.
O corpo de bailarinos da comissão de frente, com o nome "Janelas da Alma", veio com lanternas nos braços e cabeça para representar a luz das câmeras, fundamental em toda fotografia. Há também elemento cênico, com olhos de vários tamanhos. 
Com sua última vitória em 2020, a Águia de Itaquari está em busca da sua sétima estrela, com a gestão do presidente e intérprete da escola, Emerson Xumbrega. A escola tem 1.800 componentes, 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés. 
BOA VISTA | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI
Fechando a noite de desfiles do Grupo Especial, a Imperatriz do Forte levou para o Sambão o enredo "Só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor", que conta as belezas da capital de Angola. O sinal verde para a Verde e Rosa foi dado às 6h49, já com sol forte, mas a escola só entrou na avenida após 8 minutos e trinta segundos, após enfrentar problema em um carro ainda na concentração. 
A agremiação levou para a avenida fantasias bem coloridas, que se destacam no desfile já à luz do dia. Um dos destaques, a comissão de frente mostrou de forma lúdica a convivência da realeza angolana com os animais guardiões da savana. 
O abre-alas apresentado pela agremiação contou com uma coroa em destaque, símbolo da própria escola e também uma referência ao reinado de Nzinga, assim como outros elementos africanos. Algumas alas da escola estão coreografadas, como a que fala do samba, ritmo brasileiro que tem na África suas raízes.
A escola venceu o desfile do Grupo de Acesso no ano passado e conquistou o seu lugar no Grupo Especial. Por esse motivo, foi a última a se apresentar. 
IMPERATRIZ DO FORTE | CONFIRA TUDO SOBRE O DESFILE AQUI

Os desfiles

As escolas tiveram no máximo 62 minutos para contar suas histórias na passarela, levantar os foliões e impressionar os jurados. Os desfiles começaram na sexta-feira (21), com o Grupo A, e terminam no domingo (23), com o Grupo de Acesso B. A expectativa era de que os três dias atraíssem 60 mil pessoas ao Sambão do Povo. Os resultados estão previstos para sair na quarta-feira (26).
A agremiação do Especial com a maior nota será a grande campeã do Carnaval de Vitória 2025. Já a escola que tiver menos pontos desce para o Grupo A nos desfiles do próximo ano. 

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