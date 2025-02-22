Sete escolas disputam título de grande campeã do Carnaval de Vitória

Jucutuquara abriu a noite de sábado (23) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Sinal verde para as escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória ! A elite do samba abriu a segunda noite de desfiles no Sambão do Povo , neste sábado (22), com a promessa de um grande espetáculo em busca do título de campeã 2025. A primeira a entrar na avenida foi a Unidos de Jucutuquara, às 22h. A escola encarou uma chuva breve no início da sua passagem e teve problema com um dos carros alegóricos, mas entregou uma apresentação que levantou o público.

Neste ano, a Coruja, como a escola de Vitória é conhecida, traz para a passarela do samba a potência do coração com o enredo "Pulsar da vida". Com 30 metros de comprimento, o abre-alas da Jucutuquara coloriu a avenida de vermelho e prata, apresentando o coração como máquina da vida. O “pulsar” do enredo vem marcando a presença com o jogo de luzes no carro e nas fantasias.

O terceiro carro alegórico da escola, "Explode Coração", lembrando enredos que emocionaram outros carnavais, enfrentou problemas técnicos logo no início dos desfiles. Com isso, três alas tiveram que passar à frente dele.

Ao final do desfile, o mesmo carro deu outro susto nos integrantes, ao ficar agarrado em uma câmera de transmissão. Devido aos contratempos, a agremiação estourou o tempo máximo que tinha para passar pela avenida, que é de 62 minutos.

A verde e vermelha tem sete títulos do carnaval capixaba, mas não solta o grito de campeã desde 2009. A agremiação seria a 5ª escola a se apresentar na avenida, mas escolheu trocar de lugar com a Novo Império para abrir a noite dos desfiles.

Um dos momentos emocionantes do desfile da Coruja aconteceu ainda na concentração. Marisa Fernandes Barcelos, 64 anos, integrante da velha guarda que foi a primeira-porta bandeira da Jucutuquara, foi bastante aplaudida enquanto subia no último carro da escola.

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A segunda escola a pisar na passarela do samba foi a Chegou o que Faltava, escola que passou a fazer parte do Grupo Especial em 2023 e, desde então, tenta conquistar o primeiro título na elite do samba capixaba. A agremiação dedica o desfile à Grande Goiabeiras, que é o berço da escola, com o enredo “Da lama sai muito barulho”.

Chegou o que Faltava foi a segunda escola a entrar na avenida no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

A chuva, que havia dado uma trégua logo após a Jucutuquara entrar no Sambão, voltou a cair forte durante a passagem da Chegou. A água não impediu a Azul, Rosa e Branco de surpreender o público com efeitos especiais no tripé da comissão de frente. Representando a ancestralidade africana, o elemento cenográfico soltava fumaça enquanto passava pela avenida.

No entanto, a chuva trouxe contratempos para a agremiação de Goiabeiras. A pista molhada dificultou a locomoção dos carros alegóricos, provocando tumultos em algumas alas da escola. O último carro, com 15 metros de comprimento, 8 metros de largura e 9 de altura, com uma grande homenagem ao ofício das paneleiras, emperrou ao final do desfile e precisou da ajuda de integrantes para ser levado à dispersão. Apesar disso, a escola conseguiu completar o percurso em 60 minutos.

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Já na madrugada de domingo (23), precisamente à 0h58, foi a vez da Unidos da Piedade colorir o Sambão do Povo. A tradicional e mais antiga escola do Carnaval de Vitória celebra seus 70 anos da agremiação com o enredo “Ibeji”, em uma homenagem a esse orixá, que representa a criança e a fertilidade.

Unidos da Piedade de Vitória durante desfile no Carnaval de Vitória 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

E o público que acompanhou a apresentação da escola teve uma doce surpresa, com integrantes jogando balas para a plateia. É o que o desfile da agremiação também representa a festa de São Cosme e Damião, comemorada em 27 de setembro — data que ficou famosa pela tradição de se distribuir balas e doces.

No sincretismo religioso — prática que relacionou os santos católicos com entidades e divindades das religiões afro-brasileiras —, Ibeji e São Cosme e Damião são figuras associadas por representarem gêmeos. Uma das novidades da escola para este ano, aliás, é que vários gêmeos idênticos participaram do desfile, espalhados pelas alas e alegorias da agremiação.

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Com uma homenagem a São Jorge, a Mocidade Unida da Glória, a MUG, entrou na avenida às 2h24, também com chuva, em busca do tricampeonato. A agremiação de Vila Velha apresentou no Sambão do Povo o enredo "O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro".

Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

A comissão de frente já chegou animando o público, com anjos com roupas de guerreiros e divididos nas cores de São Jorge e de Ogum. Com 28,5 metros de comprimento, o abre-alas representou o altar para o santo homenageado, com cavalos à frente representando a sua coragem. E ao longo do desfile, a alegoria soltava fumaça, que animou o público.

A agremiação canela-verde é a atual bicampeã do Carnaval de Vitória e nos últimos dois anos apresentou desfiles que impressionaram os foliões e os jurados. Este ano, a MUG vai para o Sambão do Povo na tentativa de conquistar seu 10° título, o terceiro consecutivo.

A MUG levou para o Sambão do Povo com 1.600 componentes, 3 carros alegóricos e dois tripés divididos em 20 alas. Mais de 20 mil espadas de São Jorge foram espalhadas em fantasias e alegorias ao longo do desfile.

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A quinta escola do Grupo Especial a pisar no Sambão do Povo foi a Novo Império, com o enredo “As voltas que a vida dá ”. A agremiação fez uma viagem ao passado para celebrar e recordar os anos de ouro da boêmia na Capital. As cores branco, azul e rosa tomaram conta do figurino da comissão de frente da escola.

Desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

O tripé da comissão de frente trazia símbolos místicos, entre eles cristais ornamentando o símbolo da escola. A ala das baianas deixou a avenida completamente iluminada, com a forte presença da cor prata na fantasia das componentes da ala. O segundo carro alegórico, chamado Papos de Botequim, levou luxo à avenida com seus 18 metros de comprimento, 11 metros de altura e 8 metros de largura. Representando os jogos de azar, a alegoria empolgou o público durante sua passagem.

A escola imperiana, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, nasceu na região de Santo Antônio e Caratoíra. Neste ano, a agremiação veio para a avenida com 21 alas, três alegorias e quatro tripés.

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A Boa Vista entrou na avenida com o dia já amanhecendo, às 5h28 deste domingo (23), para homenagear o fotógrafo Sebastião Salgado, contando um pouco de sua vida e obra de reconhecimento internacional. Com o enredo "Os olhos do mundo: assombros de Sebastião Salgado", a escola de Itaquari, Cariacica, celebrou no Sambão também o ano em que completa seu 50º aniversário.

O corpo de bailarinos da comissão de frente, com o nome "Janelas da Alma", veio com lanternas nos braços e cabeça para representar a luz das câmeras, fundamental em toda fotografia. Há também elemento cênico, com olhos de vários tamanhos.

Com sua última vitória em 2020, a Águia de Itaquari está em busca da sua sétima estrela, com a gestão do presidente e intérprete da escola, Emerson Xumbrega. A escola tem 1.800 componentes, 19 alas, 3 carros alegóricos, dois tripés.

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Fechando a noite de desfiles do Grupo Especial, a Imperatriz do Forte levou para o Sambão o enredo "Só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor", que conta as belezas da capital de Angola. O sinal verde para a Verde e Rosa foi dado às 6h49, já com sol forte, mas a escola só entrou na avenida após 8 minutos e trinta segundos, após enfrentar problema em um carro ainda na concentração.

A agremiação levou para a avenida fantasias bem coloridas, que se destacam no desfile já à luz do dia. Um dos destaques, a comissão de frente mostrou de forma lúdica a convivência da realeza angolana com os animais guardiões da savana.

O abre-alas apresentado pela agremiação contou com uma coroa em destaque, símbolo da própria escola e também uma referência ao reinado de Nzinga, assim como outros elementos africanos. Algumas alas da escola estão coreografadas, como a que fala do samba, ritmo brasileiro que tem na África suas raízes.

A escola venceu o desfile do Grupo de Acesso no ano passado e conquistou o seu lugar no Grupo Especial. Por esse motivo, foi a última a se apresentar.

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Os desfiles

As escolas tiveram no máximo 62 minutos para contar suas histórias na passarela, levantar os foliões e impressionar os jurados. Os desfiles começaram na sexta-feira (21), com o Grupo A, e terminam no domingo (23), com o Grupo de Acesso B. A expectativa era de que os três dias atraíssem 60 mil pessoas ao Sambão do Povo. Os resultados estão previstos para sair na quarta-feira (26).