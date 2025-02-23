Imperatriz do Forte mostra onde é Luanda na passarela do samba

A Imperatriz do Forte fecha o desfile das escolas do Grupo Especial na manhã deste domingo (23) no Sambão do Povo, em Vitória. O sinal verde para a sétima escola a desfilar no Sambão foi às 6h49. Mas a escola ficou 8 minutos e 30 segundos parada, sem entrar na avenida, por um problema em um carro.
Levando o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", a agremiação presta homenagem à cidade africana, capital de Angola, mostrando na avenida as riquezas da região.
A comissão de frente mostra de forma lúdica a convivência da realeza angolana com os animais guardiões da savana. A coreografia é de Ewander Rocha e Patrick Cadette.
A agremiação levou para a avenida fantasias bem coloridas, que se destacam no desfile já à luz do dia. Antes do abre-alas entraram na passarela do samba o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e duas alas, incluindo a das baianas. Uma das baianas estava sendo levada de cadeira de rodas.
O abre-alas apresentado pela agremiação tem uma coroa em destaque, símbolo da própria escola e também uma referência ao reinado de Nzinga, assim como outros elementos africanos. Algumas alas da escola estão coreografadas, como a que fala do samba, ritmo brasileiro que tem na África suas raízes.
Á frente do tripé que remete a festas populares, estavam a mestra Maria Laurinda, de 82 anos, e sua irmã Dona Ilinha, da comunidade quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
No terceiro carro, a escola apresenta uma favela em verde e rosa, as cores da escola e suas artes e manifestações culturais. Alguns integrantes estavam grafitando o carro do decorrer do desfile.
A Imperatriz fechou o desfile em 1 hora e 32 segundos. Com o Sambão já esvaziado, mas com o tradicional arrastão dos foliões na passarela do samba.
A escola voltou à elite das escolas de samba ao ganhar o desfile do Grupo de Acesso no ano passado. A Imperatriz do Forte é heptacampeã do Carnaval de Vitória.
O desfile da escola, dividido em 20 alas, conta com 1200 componentes, três alegorias e 1 tripé. A apresentação traz relatos históricos sobre o país em quatro setores que vão dar vida ao enredo da agremiação.
História da escola
A escola foi fundada em 15 de dezembro de 1972. Seu nome foi decidido da seguinte forma: os fundadores gostariam de homenagear uma grande escola de samba do Rio de Janeiro, dessa forma, colocaram em dois sacos os nomes das escolas do Rio. Sacudiram e, os papéis sorteados definiriam os nomes e as cores. Imperatriz Leopoldinense saiu em um e Mangueira em outro. Assim nasceu a Imperatriz verde e rosa do Espírito Santo. Após ganhar o desfile do Grupo de Acesso no ano passado, a escola volta à elite em 2025.
Samba enredo
Sou eu, um guerreiro de Matamba
A força africana de Nzinga ancestral
Onde o invasor não tem mais voz
Meu povo feroz faz reza e ritual
Aprisionado ao som da chibata
Na força das gargantas embargadas
É Ginga, ê, é Ginga
Mulher que se faz fortaleza
Calunga de Angola resiste
No imenso mar pra curar a incerteza
Bota dendê pra benzer, pra colorir o saber
E entender o poder do catiço
Se quem atiça acende vela
Faz tambor numa panela
Na tristeza dá sumiço!
A força africana de Nzinga ancestral
Onde o invasor não tem mais voz
Meu povo feroz faz reza e ritual
Aprisionado ao som da chibata
Na força das gargantas embargadas
É Ginga, ê, é Ginga
Mulher que se faz fortaleza
Calunga de Angola resiste
No imenso mar pra curar a incerteza
Bota dendê pra benzer, pra colorir o saber
E entender o poder do catiço
Se quem atiça acende vela
Faz tambor numa panela
Na tristeza dá sumiço!
Eu vou dançar maracatu, caxambu e capoeira
Manifestar minha raiz a noite inteira
Identidade de Laurinda e outros mais
Luanda, teu espírito é santo
Afasta qualquer quebranto
É canto livre de amor e paz
O meu povo é batuqueiro
De Angola, mandingueiro
O Sol de Luanda me guia pro norte
E quem não enxerga cicatriz
Faz valer sua raiz Canta Imperatriz do Forte!
Manifestar minha raiz a noite inteira
Identidade de Laurinda e outros mais
Luanda, teu espírito é santo
Afasta qualquer quebranto
É canto livre de amor e paz
O meu povo é batuqueiro
De Angola, mandingueiro
O Sol de Luanda me guia pro norte
E quem não enxerga cicatriz
Faz valer sua raiz Canta Imperatriz do Forte!
Ficha técnica
- Escola: Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz do Forte
- Fundação: 15/12/1972
- Cores da escola: Verde e Rosa
- Comunidades/Território: Bairros do Forte São João e do Romão
- Presidente: Daniel Modesto
- Carnavalesco: Rodrigo Meiners
- Enredo: Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor
- Diretor de carnaval: Elidio Netto
- Diretor de harmonia: Yuri Miguel
- Intérprete oficial: Dodô Ananias
- Mestres de bateria: Vitor Rocha e Amon Lucas
- Rainha de bateria: Izabella Azevedo
- 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Thiaguinho Mendonça e Amanda Poblete
- Coreógrafos da comissão de frente: Patrick Kadett e Wander Rocha