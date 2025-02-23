Imperatriz do Forte mostra onde é Luanda na passarela do samba

A Imperatriz do Forte fecha o desfile das escolas do Grupo Especial na manhã deste domingo (23) no Sambão do Povo, em Vitória. O sinal verde para a sétima escola a desfilar no Sambão foi às 6h49. Mas a escola ficou 8 minutos e 30 segundos parada, sem entrar na avenida, por um problema em um carro.

Levando o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", a agremiação presta homenagem à cidade africana, capital de Angola, mostrando na avenida as riquezas da região.

A comissão de frente mostra de forma lúdica a convivência da realeza angolana com os animais guardiões da savana. A coreografia é de Ewander Rocha e Patrick Cadette.

Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

A agremiação levou para a avenida fantasias bem coloridas, que se destacam no desfile já à luz do dia. Antes do abre-alas entraram na passarela do samba o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e duas alas, incluindo a das baianas. Uma das baianas estava sendo levada de cadeira de rodas.

O abre-alas apresentado pela agremiação tem uma coroa em destaque, símbolo da própria escola e também uma referência ao reinado de Nzinga, assim como outros elementos africanos. Algumas alas da escola estão coreografadas, como a que fala do samba, ritmo brasileiro que tem na África suas raízes.

Á frente do tripé que remete a festas populares, estavam a mestra Maria Laurinda, de 82 anos, e sua irmã Dona Ilinha, da comunidade quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Imperatriz do Forte encerra noite de desfiles no Sambão do Povo Crédito: Letícia Orlandi

No terceiro carro, a escola apresenta uma favela em verde e rosa, as cores da escola e suas artes e manifestações culturais. Alguns integrantes estavam grafitando o carro do decorrer do desfile.

A Imperatriz fechou o desfile em 1 hora e 32 segundos. Com o Sambão já esvaziado, mas com o tradicional arrastão dos foliões na passarela do samba.

A escola voltou à elite das escolas de samba ao ganhar o desfile do Grupo de Acesso no ano passado. A Imperatriz do Forte é heptacampeã do Carnaval de Vitória.

O desfile da escola, dividido em 20 alas, conta com 1200 componentes, três alegorias e 1 tripé. A apresentação traz relatos históricos sobre o país em quatro setores que vão dar vida ao enredo da agremiação.

Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

História da escola

A escola foi fundada em 15 de dezembro de 1972. Seu nome foi decidido da seguinte forma: os fundadores gostariam de homenagear uma grande escola de samba do Rio de Janeiro, dessa forma, colocaram em dois sacos os nomes das escolas do Rio. Sacudiram e, os papéis sorteados definiriam os nomes e as cores. Imperatriz Leopoldinense saiu em um e Mangueira em outro. Assim nasceu a Imperatriz verde e rosa do Espírito Santo. Após ganhar o desfile do Grupo de Acesso no ano passado, a escola volta à elite em 2025.

Samba enredo

Sou eu, um guerreiro de Matamba

A força africana de Nzinga ancestral

Onde o invasor não tem mais voz

Meu povo feroz faz reza e ritual

Aprisionado ao som da chibata

Na força das gargantas embargadas

É Ginga, ê, é Ginga

Mulher que se faz fortaleza

Calunga de Angola resiste

No imenso mar pra curar a incerteza



Bota dendê pra benzer, pra colorir o saber

E entender o poder do catiço

Se quem atiça acende vela

Faz tambor numa panela

Na tristeza dá sumiço!

Eu vou dançar maracatu, caxambu e capoeira

Manifestar minha raiz a noite inteira

Identidade de Laurinda e outros mais

Luanda, teu espírito é santo

Afasta qualquer quebranto

É canto livre de amor e paz



O meu povo é batuqueiro

De Angola, mandingueiro

O Sol de Luanda me guia pro norte

E quem não enxerga cicatriz

Faz valer sua raiz Canta Imperatriz do Forte!

Ficha técnica