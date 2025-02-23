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Carnaval de Vitória

Fantasias de escolas são arrecadadas para baile em Lar de Idosos de Anchieta

Instrutora de artes Delma Silva Pereira, de 48 anos, recolheu as fantasias utilizadas pelos membros da agremiação, que seriam descartadas, para usar em ação com idosos

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 00:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2025 às 00:09
Quem estava na área da dispersão do Sambão do Povo ao fim do desfile da Unidos da Jucutuquara neste sábado (22), segundo dia do Carnaval de Vitória, foi a  instrutora de artes Delma Silva Pereira, de 48 anos. Ela recolheu as fantasias utilizadas pelos membros da agremiação, que seriam descartadas, para usar as peças em uma ação no Lar de Idosos de Anchieta.
"O material todo vai para Anchieta. É um jeito de ajudar o meio ambiente. Nós buscamos as fantasias todos os anos para poder reaproveitá-las no baile dos idosos. Eles usam essas fantasias lá no Lar de Idosos", explicou Delma, que trabalha no CRAS do município.

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