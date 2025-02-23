Fantasias de escolas são arrecadadas para baile em Lar de Idosos de Anchieta

Quem estava na área da dispersão do Sambão do Povo ao fim do desfile da Unidos da Jucutuquara neste sábado (22), segundo dia do Carnaval de Vitória, foi a instrutora de artes Delma Silva Pereira, de 48 anos. Ela recolheu as fantasias utilizadas pelos membros da agremiação, que seriam descartadas, para usar as peças em uma ação no Lar de Idosos de Anchieta.