Novo Império homenageia boemia de Vitória com animação e símbolos místicos

A Novo Império foi a quinta escola do Grupo Especial a pisar no Sambão do Povo, na madrugada deste domingo (23), no segundo dia do Carnaval de Vitória. A agremiação entrou na avenida com o enredo “As voltas que a vida dá ”, fazendo uma viagem ao passado para celebrar e recordar os anos de ouro da boêmia na Capital. As cores branco, azul e rosa tomaram conta do figurino da comissão de frente da escola.

“O desfile é um recorte temporal dos anos 30 aos anos 50, onde a gente fala da boemia capixaba. A primeira volta do desfile, é a curva de Saldanha, no entorno do do Cassino Trianon, que é uma história que poucos conhecem. Então a gente também está levando um pouco da memória capixaba que está perdida", explicou o carnavalesco Osvaldo Garcia sobre o conceito do conteúdo apresentado pela agremiação.



A escola bebeu em diversas fontes de inspiração, o que ficou claro em sua passagem na avenida. O tripé da comissão de frente, por exemplo, trouxe símbolos místicos, entre eles cristais, ornamentando o símbolo do grupo.

Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

Já a ala das baianas deixou a avenida completamente iluminada, com a forte presença da cor prata na fantasia das componentes da ala. O segundo carro alegórico, chamado Papos de Botequim, levou luxo à avenida com seus 18 metros de comprimento, 11 metros de altura e 8 metros de largura. Representando os jogos de azar, a alegoria empolgou o público durante sua passagem.

A ala das passistas da Novo império coloriram de rosa o Sambão. Mais à frente, a ala das crianças levou fofura e muita cor para a avenida. A passagem dos pequenos encantou o público dos camarotes e das arquibancadas. Empolgados, os minissambistas retribuíram a recepção calorosa com acenos e sorrisos.

Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

O último carro a alegórico atravessa a avenida marcando um desfile cadenciado e ritmo bem controlado pela escola. A alegoria se chama A Dama da Noite. A escola terminou o desfile em uma hora, dentro do limite para não sofrer penalizações.

A Novo Império apresenta 21 alas, três alegorias e quatro tripés que resgatam uma capital conhecida pelos mais antigos.

Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

História da escola

A escola imperiana, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, nasceu na região de Santo Antônio e Caratoíra. Com sete títulos, a agremiação soltou o grito de campeã pela última vez em 2022, com o enredo "Santo Antônio, Olhai por Nós!" A Azul e Rosa enfrentou momentos difíceis na apresentação do ano passado, ficando em sexto lugar na disputa entre sete escolas.

Samba enredo

O sol adormeceu no horizonte

Viu a lua então minguante com seu brilho despertar.

Um céu de estrelas cobre a avenida

Oh! Caratoíra... Vou te reencontrar!

Quero te levar ao firmamento e fazer voltar o tempo, alinhado à tal roupagem

Em cada curva, o concreto cobre a areia.

Do casebre à poeira, modelar toda cidade

É a Belle Époque de uma ilha tropical e os delírios no cenário cultural



Pelos bares e cafés passear no boulevard

No jogo da sorte, a roleta vai girar!

Nos salões da fantasia, pierrôs e colombinas

Tantas voltas que o destino dá!

Labuta que move a engrenagem

E ganha refúgio à beira do cais

Nas ruas a saudar a malandragem

De volta pra casa lampejos de paz

Na mesa a bebemorar

Tristeza vai pra não voltar!

Dama do prazer... Se é proibido, é desejado! Mas amar não é pecado

Boêmio também tem um coração

Sou a noite que ilumina, o sambista imperiano

E te ver a cada ano traz de volta essa emoção

Ficha técnica