Novo Império homenageia boemia de Vitória com animação e símbolos místicos

A Novo Império foi a quinta escola do Grupo Especial a pisar no Sambão do Povo, na madrugada deste domingo (23), no segundo dia do Carnaval de Vitória. A agremiação entrou na avenida com o enredo “As voltas que a vida dá ”, fazendo uma viagem ao passado para celebrar e recordar os anos de ouro da boêmia na Capital. As cores branco, azul e rosa tomaram conta do figurino da comissão de frente da escola.
“O desfile é um recorte temporal dos anos 30 aos anos 50, onde a gente fala da boemia capixaba. A primeira volta do desfile, é a curva de Saldanha, no entorno do do Cassino Trianon, que é uma história que poucos conhecem. Então a gente também está levando um pouco da memória capixaba que está perdida", explicou o carnavalesco Osvaldo Garcia sobre o conceito do conteúdo apresentado pela agremiação.
A escola bebeu em diversas fontes de inspiração, o que ficou claro em sua passagem na avenida. O tripé da comissão de frente, por exemplo, trouxe símbolos místicos, entre eles cristais, ornamentando o símbolo do grupo.
Já a ala das baianas deixou a avenida completamente iluminada, com a forte presença da cor prata na fantasia das componentes da ala. O segundo carro alegórico, chamado Papos de Botequim, levou luxo à avenida com seus 18 metros de comprimento, 11 metros de altura e 8 metros de largura. Representando os jogos de azar, a alegoria empolgou o público durante sua passagem.
A ala das passistas da Novo império coloriram de rosa o Sambão. Mais à frente, a ala das crianças levou fofura e muita cor para a avenida. A passagem dos pequenos encantou o público dos camarotes e das arquibancadas. Empolgados, os minissambistas retribuíram a recepção calorosa com acenos e sorrisos.
O último carro a alegórico atravessa a avenida marcando um desfile cadenciado e ritmo bem controlado pela escola. A alegoria se chama A Dama da Noite. A escola terminou o desfile em uma hora, dentro do limite para não sofrer penalizações.
A Novo Império apresenta 21 alas, três alegorias e quatro tripés que resgatam uma capital conhecida pelos mais antigos.
História da escola
A escola imperiana, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, nasceu na região de Santo Antônio e Caratoíra. Com sete títulos, a agremiação soltou o grito de campeã pela última vez em 2022, com o enredo "Santo Antônio, Olhai por Nós!" A Azul e Rosa enfrentou momentos difíceis na apresentação do ano passado, ficando em sexto lugar na disputa entre sete escolas.
Samba enredo
O sol adormeceu no horizonte
Viu a lua então minguante com seu brilho despertar.
Um céu de estrelas cobre a avenida
Oh! Caratoíra... Vou te reencontrar!
Quero te levar ao firmamento e fazer voltar o tempo, alinhado à tal roupagem
Em cada curva, o concreto cobre a areia.
Do casebre à poeira, modelar toda cidade
É a Belle Époque de uma ilha tropical e os delírios no cenário cultural
Pelos bares e cafés passear no boulevard
No jogo da sorte, a roleta vai girar!
Nos salões da fantasia, pierrôs e colombinas
Tantas voltas que o destino dá!
Viu a lua então minguante com seu brilho despertar.
Um céu de estrelas cobre a avenida
Oh! Caratoíra... Vou te reencontrar!
Quero te levar ao firmamento e fazer voltar o tempo, alinhado à tal roupagem
Em cada curva, o concreto cobre a areia.
Do casebre à poeira, modelar toda cidade
É a Belle Époque de uma ilha tropical e os delírios no cenário cultural
Pelos bares e cafés passear no boulevard
No jogo da sorte, a roleta vai girar!
Nos salões da fantasia, pierrôs e colombinas
Tantas voltas que o destino dá!
Labuta que move a engrenagem
E ganha refúgio à beira do cais
Nas ruas a saudar a malandragem
De volta pra casa lampejos de paz
Na mesa a bebemorar
Tristeza vai pra não voltar!
Dama do prazer... Se é proibido, é desejado! Mas amar não é pecado
Boêmio também tem um coração
Sou a noite que ilumina, o sambista imperiano
E te ver a cada ano traz de volta essa emoção
E ganha refúgio à beira do cais
Nas ruas a saudar a malandragem
De volta pra casa lampejos de paz
Na mesa a bebemorar
Tristeza vai pra não voltar!
Dama do prazer... Se é proibido, é desejado! Mas amar não é pecado
Boêmio também tem um coração
Sou a noite que ilumina, o sambista imperiano
E te ver a cada ano traz de volta essa emoção
Ficha técnica
- Escola: A.C.S.E.G.R.E.S NOVO IMPÉRIO
- Fundação: 20/12/ 1956
- Cores da Escola: azul, branco e rosa
- Comunidades/território: Caratoíra, Mário Cypreste, Vila Rubim, Alagoano, Santo Antônio, Santa Tereza, Cabral, do Quadro, Ariovaldo Favalessa, Bela Vista, Inhanguetá, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha
- Presidente: Vlamir dos Santos Oliveira
- Carnavalesco: Osvaldo Garcia
- Diretor de Carnaval: Carlos Fabian
- Enredo: As voltas que a vida dá
- Diretor Geral de Harmonia: Pâmela dos Santos
- Intérprete Oficial: Danilo Cézar
- Mestre de Bateria: Vinícius Seabra
- Rainha de Bateria: Rayane Rosa
- 1º Casal de MSPB: Emanuel Lima e Gessya Santana
- Coreógrafo Comissão de Frente: Matheus Schiffman - Cabeluxo