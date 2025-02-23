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Carnaval de Vitória 2025

Novo Império homenageia boemia de Vitória com animação e símbolos místicos

Agremiação entrou na disputa com o enredo “As voltas que a vida dá ”, que faz uma viagem ao passado sobre o surgimento da vida noturna na Capital

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 04:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2025 às 04:09
A Novo Império foi a quinta escola do Grupo Especial a pisar no Sambão do Povo, na madrugada deste domingo (23), no segundo dia do Carnaval de Vitória. A agremiação entrou na avenida com o enredo “As voltas que a vida dá ”, fazendo uma viagem ao passado para celebrar e recordar os anos de ouro da boêmia na Capital. As cores branco, azul e rosa tomaram conta do figurino da comissão de frente da escola.
“O desfile é um recorte temporal dos anos 30 aos anos 50, onde a gente fala da boemia capixaba. A primeira volta do desfile, é a curva de Saldanha, no entorno do do Cassino Trianon, que é uma história que poucos conhecem. Então a gente também está levando um pouco da memória capixaba que está perdida", explicou o carnavalesco Osvaldo Garcia sobre o conceito do conteúdo apresentado pela agremiação.
A escola bebeu em diversas fontes de inspiração, o que ficou claro em sua passagem na avenida. O tripé da comissão de frente, por exemplo, trouxe símbolos místicos, entre eles cristais, ornamentando o símbolo do grupo.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini
Já a ala das baianas deixou a avenida completamente iluminada, com a forte presença da cor prata na fantasia das componentes da ala. O segundo carro alegórico, chamado Papos de Botequim, levou luxo à avenida com seus 18 metros de comprimento, 11 metros de altura e 8 metros de largura. Representando os jogos de azar, a alegoria empolgou o público durante sua passagem.
A ala das passistas da Novo império coloriram de rosa o Sambão. Mais à frente, a ala das crianças levou fofura e muita cor para a avenida. A passagem dos pequenos encantou o público dos camarotes e das arquibancadas. Empolgados, os minissambistas retribuíram a recepção calorosa com acenos e sorrisos.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini
O último carro a alegórico atravessa a avenida  marcando um desfile cadenciado e ritmo bem controlado pela escola. A alegoria se chama A Dama da Noite. A escola terminou o desfile em uma hora, dentro do limite para não sofrer penalizações.
A Novo Império apresenta 21 alas, três alegorias e quatro tripés que resgatam uma capital conhecida pelos mais antigos.
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

História da escola

A escola imperiana, uma das mais tradicionais do Espírito Santo, nasceu na região de Santo Antônio e Caratoíra. Com sete títulos, a agremiação soltou o grito de campeã pela última vez em 2022, com o enredo "Santo Antônio, Olhai por Nós!" A Azul e Rosa enfrentou momentos difíceis na apresentação do ano passado, ficando em sexto lugar na disputa entre sete escolas.

Samba enredo

O sol adormeceu no horizonte
Viu a lua então minguante com seu brilho despertar. 
Um céu de estrelas cobre a avenida
Oh! Caratoíra... Vou te reencontrar!
Quero te levar ao firmamento e fazer voltar o tempo, alinhado à tal roupagem
Em cada curva, o concreto cobre a areia. 
Do casebre à poeira, modelar toda cidade
É a Belle Époque de uma ilha tropical e os delírios no cenário cultural

Pelos bares e cafés passear no boulevard
No jogo da sorte, a roleta vai girar!
Nos salões da fantasia, pierrôs e colombinas
Tantas voltas que o destino dá!
Labuta que move a engrenagem
E ganha refúgio à beira do cais
Nas ruas a saudar a malandragem
De volta pra casa lampejos de paz
Na mesa a bebemorar
Tristeza vai pra não voltar!
Dama do prazer... Se é proibido, é desejado! Mas amar não é pecado
Boêmio também tem um coração
Sou a noite que ilumina, o sambista imperiano
E te ver a cada ano traz de volta essa emoção

Ficha técnica

  • Escola: A.C.S.E.G.R.E.S NOVO IMPÉRIO
  • Fundação: 20/12/ 1956
  • Cores da Escola: azul, branco e rosa
  • Comunidades/território: Caratoíra, Mário Cypreste, Vila Rubim, Alagoano, Santo Antônio, Santa Tereza, Cabral, do Quadro, Ariovaldo Favalessa, Bela Vista, Inhanguetá, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha
  • Presidente: Vlamir dos Santos Oliveira
  • Carnavalesco: Osvaldo Garcia
  • Diretor de Carnaval: Carlos Fabian
  • Enredo: As voltas que a vida dá
  • Diretor Geral de Harmonia: Pâmela dos Santos
  • Intérprete Oficial: Danilo Cézar
  • Mestre de Bateria: Vinícius Seabra
  • Rainha de Bateria: Rayane Rosa
  • 1º Casal de MSPB: Emanuel Lima e Gessya Santana
  • Coreógrafo Comissão de Frente: Matheus Schiffman - Cabeluxo

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