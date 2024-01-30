Sambão vira palco do Teatro Glória no desfile da Chegou O Que Faltava

O principal palco do samba capixaba dará lugar a outro: o do Teatro Glória. É que a Chegou O Que Faltava, escola de samba da Grande Goiabeiras, vai homenagear no Sambão do Povo neste sábado (3) o espaço cultural que já foi o principal ponto de divertimento noturno de Vitória.
O enredo da escola para 2024 é "Bravo! Abram-se as cortinas. O Glória em cena". Quem explica o que a agremiação vai levar para a avenida é a vice-presidente da agremiação Nizete Marques e a destaque e diretora Emmanuelle Oliveira. Confira no vídeo acima.
A Chegou voltou para o Grupo Especial do Carnaval de Vitória no último ano e, por isso, de acordo com o regulamento do desfile, foi a última escola a desfilar. Neste ano, ela participou do sorteio que define a ordem dos desfiles e será a quinta escola a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro. O desfile da agremiação vai ter 22 alas, três carros alegóricos e dois tripés.