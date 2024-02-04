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Alô, Família Imperiana!

Novo Império canta história de Barra de São Francisco em busca do 8° título

Com o enredo homenageando cidade do Noroeste do Espírito Santo, a agremiação foi responsável pela abertura dos desfiles deste sábado (3)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 22:32

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

03 fev 2024 às 22:32
Com o enredo "Espírito guerreiro ancestral. Barra de São Francisco. A sentinela capixaba", a Novo Império abriu os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, na noite deste sábado (3), exatamente às 22h. A agremiação da Grande Santo Antônio foi a campeã do carnaval em 2022 com um enredo que falava sobre o bairro e, agora, busca a oitava estrela.

Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória 2024

Logo no aquecimento, a Família Imperiana animou os foliões das arquibancadas e camarotes, deixando o samba-enredo na ponta da língua. E também pediu para os foliões acenderem as luzes do celular, para que todos entrassem no clima da festa preparada pela agremiação. 
Para arrasar na avenida, a escola contou com o apoio de moradores de Barra de São Francisco para uma pesquisa minuciosa sobre a cidade, exaltando suas festas e tradições.
Na comissão de frente, a Novo Império mostrou a ancestralidade guerreira, representada pelos índios Botocudos e Puris.
Imponente, o carro abre-alas veio com 23 metros de extensão e 9 de altura, onde usou as cores da escola para representar os povos indígenas. Com efeitos de fumaça e iluminação, utilizou cerca de três mil pratos descartáveis em sua composição.
Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória 2024
Desfila da Novo Império no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
O primeiro tripé chegou a apresentar problemas ao tentar abrir a parte que mostra a coroa. Em dado momento, chegou a sair muita fumaça do gerador.
Evoluindo na avenida, a escola representou o encontro dos rios Itaúnas e São Francisco, contando também a história dos moradores de Colatina que foram responsáveis pelas primeiras plantações de Barra de São Francisco.
Ao mesmo tempo que mostrou sobre os conflitos entre Minas Gerais e Espírito Santo, a Novo Império também exaltou a fé da cidade, representando São Francisco de Assis em um dos tripés que carregava uma representação da igreja da cidade, reconhecida como patrimônio histórico e cultural.
Ao centro, Nossa Senhora foi representada como a guardiã da fé por Deborah Sabará, uma mulher trans, com a qual a escola quis passar a mensagem de que Deus acolhe e protege a todos com o mesmo afeto e que, em tempos de conflitos, o amor é a maior arma contra o ódio.
A bateria, que contou com 159 componentes, teve sua fantasia inspirada na bandeira do Espírito Santo. Com uma espécie de uniforme de batalha, a "Orquestra" — como é chamada — mostrou a bravura dos "sentinelas capixabas" que defendem seu território.
Sacudindo a arquibancada, as musas Yasmim Sales e Alline Pires representaram Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente, epicentros do conflito entre os dois Estados. 
Os últimos componentes da escola cruzaram a última linha da avenida após 1 hora e 1 minuto de desfile, a apenas um minuto do tempo limite, que é de 62 minutos. Mesmo após o fechamento dos portões, as arquibancadas seguiram cantando o samba-enredo da escola.

FICHA TÉCNICA

  • CORES DA ESCOLA: azul, branco e rosa;
  • SÍMBOLO: coroa;
  • PRESIDENTE: Vlamir de Oliveira;
  • CARNAVALESCO: Macio Puluker;
  • MESTRE DE BATERIA: Mestre Glê;
  • RAINHA DE BATERIA: Rayane Rosa;
  • INTÉRPRETE: Celso Junior e Vinicius Morais;
  • NÚMERO DE ALAS: 20. 

Samba-enredo da escola

Família no samba

Pai, mãe e filha mostram que a dedicação à Novo Império é uma herança e forma a verdadeira Família Imperiana, como os integrantes são chamados, carinhosamente.

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