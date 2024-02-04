Novo Império canta história de Barra de São Francisco em busca do 8° título

Com o enredo "Espírito guerreiro ancestral. Barra de São Francisco. A sentinela capixaba", a Novo Império abriu os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória , na noite deste sábado (3), exatamente às 22h. A agremiação da Grande Santo Antônio foi a campeã do carnaval em 2022 com um enredo que falava sobre o bairro e, agora, busca a oitava estrela.

Confira o desfile da Novo Império no Carnaval de Vitória 2024

Logo no aquecimento, a Família Imperiana animou os foliões das arquibancadas e camarotes, deixando o samba-enredo na ponta da língua. E também pediu para os foliões acenderem as luzes do celular, para que todos entrassem no clima da festa preparada pela agremiação.

Para arrasar na avenida, a escola contou com o apoio de moradores de Barra de São Francisco para uma pesquisa minuciosa sobre a cidade, exaltando suas festas e tradições.

Na comissão de frente, a Novo Império mostrou a ancestralidade guerreira, representada pelos índios Botocudos e Puris.

Imponente, o carro abre-alas veio com 23 metros de extensão e 9 de altura, onde usou as cores da escola para representar os povos indígenas. Com efeitos de fumaça e iluminação, utilizou cerca de três mil pratos descartáveis em sua composição.

Desfila da Novo Império no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

O primeiro tripé chegou a apresentar problemas ao tentar abrir a parte que mostra a coroa. Em dado momento, chegou a sair muita fumaça do gerador.

Evoluindo na avenida, a escola representou o encontro dos rios Itaúnas e São Francisco, contando também a história dos moradores de Colatina que foram responsáveis pelas primeiras plantações de Barra de São Francisco.

Ao mesmo tempo que mostrou sobre os conflitos entre Minas Gerais e Espírito Santo, a Novo Império também exaltou a fé da cidade, representando São Francisco de Assis em um dos tripés que carregava uma representação da igreja da cidade, reconhecida como patrimônio histórico e cultural.

Ao centro, Nossa Senhora foi representada como a guardiã da fé por Deborah Sabará, uma mulher trans, com a qual a escola quis passar a mensagem de que Deus acolhe e protege a todos com o mesmo afeto e que, em tempos de conflitos, o amor é a maior arma contra o ódio.

A bateria, que contou com 159 componentes, teve sua fantasia inspirada na bandeira do Espírito Santo . Com uma espécie de uniforme de batalha, a "Orquestra" — como é chamada — mostrou a bravura dos "sentinelas capixabas" que defendem seu território.

Sacudindo a arquibancada, as musas Yasmim Sales e Alline Pires representaram Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente, epicentros do conflito entre os dois Estados.

Os últimos componentes da escola cruzaram a última linha da avenida após 1 hora e 1 minuto de desfile, a apenas um minuto do tempo limite, que é de 62 minutos. Mesmo após o fechamento dos portões, as arquibancadas seguiram cantando o samba-enredo da escola.

FICHA TÉCNICA

CORES DA ESCOLA: azul, branco e rosa;

SÍMBOLO: coroa;

PRESIDENTE: Vlamir de Oliveira;

CARNAVALESCO: Macio Puluker;

MESTRE DE BATERIA: Mestre Glê;

RAINHA DE BATERIA: Rayane Rosa;

INTÉRPRETE: Celso Junior e Vinicius Morais;

NÚMERO DE ALAS: 20.

Samba-enredo da escola

Família no samba