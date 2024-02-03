"Nota 10": doguinho dá as caras e "desfila" com baianas no Sambão do Povo

Segundo as lendas indígenas, as boiúnas são seres místicos responsáveis por unir os igarapés ao mar, formando assim os rios. E são frequentemente associadas às mães das águas. A Mocidade da Praia, escola fundada em 1947, trouxe o enredo "Mangue: A origem da vida".

A Mocidade da Praia completou a passagem pela avenida do samba com exatos 55 minutos e 25 segundos. Ou seja, além do limite de tempo. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.