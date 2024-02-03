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Carnaval de Vitória

"Nota 10": doguinho dá as caras e "desfila" com baianas no Sambão do Povo

A cena fofa aconteceu durante o desfile da Mocidade da Praia, a segunda a entrar no Sambão do Povo na sexta-feira (2)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 00:48

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 fev 2024 às 00:48
Se houvesse, entre as avaliações dos jurados do Carnaval de Vitória, o quesito fofura, a Mocidade da Praia, 2ª escola a desfilar no Sambão do Povo entre as agremiações do Grupo A, poderia se aproveitar de um pet para receber a nota 10. É que um cachorro deu as caras passeando pelo desfile. Enquanto as 32 baianas da ala "Mães das Boiúnas: Guardiãs dos rios e mares" desfilavam, o cãozinho entrou na avenida do Sambão e recebeu o carinho de muitos que passavam por ali. A surpresa pode até não mudar a nota final da escola, mas rendeu um momento de fofura.

Cãozinho deu as caras durante desfile da Mocidade da Praia

Segundo as lendas indígenas, as boiúnas são seres místicos responsáveis por unir os igarapés ao mar, formando assim os rios. E são frequentemente associadas às mães das águas. A Mocidade da Praia, escola fundada em 1947, trouxe o enredo "Mangue: A origem da vida".
A Mocidade da Praia completou a passagem pela avenida do samba com exatos 55 minutos e 25 segundos. Ou seja, além do limite de tempo. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.
 Imagens do desfile da Mocidade da Praia

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