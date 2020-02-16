Boa Vista celebra a música com constelação de estrelas capixabas

Cover de Roberto Carlos é um dos destaques da Boa Vista Crédito: Caique Verli

Com uma "constelação" de estrelas da música capixaba, a Independentes de Boa Vista entra no Sambão do Povo, brigando para manter o título de campeã do Carnaval de Vitória.

Jeremias Reis, campeão do The Voice Kids, Alemão do Forró, Beto Kauê, Natércia Lopes e até o cover do Rei Roberto Carlos, Fábio Freitas, marcam presença no desfile da agremiação de Cariacica.

O campeão do The Voice Kids, que conquistou o carinho dos capixabas, vem logo na Comissão de Frente, que fala sobre as "Ondas do Rádio". O cantor mirim interage com os competentes da comissão, fantasiados de notas musicais.

Cada carro alegórico representa um ritmo importante para a cultura do Espírito Santo. O cover do rei Roberto Carlos vem no segundo carro, que fala sobre a Bossa Nova.

PRIMEIRA VEZ NA AVENIDA

Alemão do Forró desfila pela primeira vez no Sambão Crédito: Caique Verli