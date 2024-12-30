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Capixapédia: as histórias e curiosidades do ES mais lidas em 2024

De aparição de santa a caso considerado por ufólogos um dos episódios de abdução mais famosos do Brasil, confira as publicações mais bombadas na seção exclusiva de A Gazeta

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2024 às 10:41
10 capixapédias mais lidas de 2024
10 capixapédias mais lidas de 2024 Crédito: Camilly Napoleão
Ao longo do ano de 2024, leitores de A Gazeta se envolveram em histórias que misturam curiosidades históricas e até misteriosas no Espírito Santo. A seção "Capixapédia" divulgou reportagens de temas diversos, mas separamos para vocês as 10 mais lidas no período.

01

Quem foi Expedito Garcia, que dá nome à principal avenida de Cariacica

Expedito Garcia, empresário carioca, veio morar no Espírito Santo no período da Segunda Guerra Mundial, fundou empresas e impulsionou a urbanização de Campo Grande. Ele também doou terras para melhorar um dos trechos da região.

02

A aparição de santa que atrai multidão de fiéis na Serra

Em 1994, Nossa Senhora Rainha das Bençãos teria aparecido a um menino de 5 anos na área rural de Muribeca, na Serra. Desde então, o Sítio São José recebe cerca de 10 mil fiéis por ano, que vão em busca de curas e bênçãos.

03

Captura de onça-pintada fez caçadores de fora virem ao ES

Há quase 30 anos, uma onça-pintada em Castelo matou rebanhos e mobilizou caçadores e guardas de outros Estados com cães farejadores. Capturada, fugiu entortando a jaula e nunca mais foi vista. Os dentes quebrados estão expostos no Parque do Forno Grande.

04

Onilson Páttero: o homem que 'caiu do céu' em Colatina

Em 1974, Onilson Páttero, vendedor de livros, afirmou ter sido abduzido por um disco voador em São Paulo e deixado em um morro em Colatina. Cinquenta anos depois, o caso é considerado pelos ufólogos um dos episódios de abdução mais famosos do Brasil.

05

A triste coincidência por trás das 37 cruzes às margens da Serra do Limoeiro em Itarana

As 37 cruzes fincadas às margens da Serra do Limoeiro, em Itarana, simbolizam vítimas de acidentes fatais no local. A rodovia, caracterizada por curvas perigosas, é alvo de reclamações de motoristas.

06

Hóspede de hotel leva toalha por engano e devolve mais de 40 anos depois

Após 44 anos, o ex-prefeito de Iúna, Nahim Alcure, devolveu ao Plaza Hotel, em Colatina, uma toalha levada por engano em 1980. Aos 99 anos, ele destacou que a honestidade é um dever. O gesto surpreendeu e emocionou os funcionários do hotel.

07

Quem foi André Carloni? Italiano dá nome a bairro na Serra

André Carloni, imigrante italiano, chegou ao Espírito Santo em 1890. Visionário, destacou-se como construtor, projetista e restaurador de importantes obras, como o Teatro Carlos Gomes. A trajetória dele, marcada pelo amor à terra 'adotiva', transformou Vitória e outras cidades capixabas.

08

Com 32 pilares, ruínas escondem mistérios em Anchieta

As Ruínas do Rio Salinas, em Anchieta, possuem origem misteriosa, com estruturas possivelmente ligadas aos jesuítas, a um engenho de açúcar ou a salinas clandestinas. Tombadas em 2014, elas atraem turistas pela beleza e história.

09

O dia em que um navio cargueiro bateu na Terceira Ponte

Em 1990, o navio Nortween Merchant colidiu contra a Terceira Ponte, causando danos na proteção da estrutura. O caso só foi encerrado em 1991, com o pagamento de uma fiança de US$ 5 milhões.

10

Consegue listar todas as cidades do ES em 7 minutos?

A reportagem propõe um quiz desafiador para testar o conhecimento dos leitores sobre os 78 municípios do Espírito Santo. O objetivo é lembrar o nome de todas as cidades em sete minutos (mas sem ajuda, viu?).

O que é Capixapédia e como participar!

Capixapédia é uma seção do portal A Gazeta que divulga curiosidades, fatos históricos e trata de assuntos diretamente relacionados ao Espírito Santo. Tem alguma dúvida? Conhece algo incomum sobre o Estado e quer compartilhar? Sugira conteúdos no e-mail [email protected]

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