Capixapédia: as histórias e curiosidades do ES mais lidas em 2024

01
Quem foi Expedito Garcia, que dá nome à principal avenida de Cariacica
02
A aparição de santa que atrai multidão de fiéis na Serra
03
Captura de onça-pintada fez caçadores de fora virem ao ES
04
Onilson Páttero: o homem que 'caiu do céu' em Colatina
05
A triste coincidência por trás das 37 cruzes às margens da Serra do Limoeiro em Itarana
06
Hóspede de hotel leva toalha por engano e devolve mais de 40 anos depois
07
Quem foi André Carloni? Italiano dá nome a bairro na Serra
08
Com 32 pilares, ruínas escondem mistérios em Anchieta
09
O dia em que um navio cargueiro bateu na Terceira Ponte
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Consegue listar todas as cidades do ES em 7 minutos?
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