Capixaba recebe Sandy e o marido para degustar vinhos em Paris

Depois de realizar a mais lucrativa turnê pelo Brasil já feita por um artista nacional, ao lado do irmão Júnior, a cantora Sandy curte dias de férias com seu Lucas Lima, em Paris. Por lá, o casal visitou a casa de vinhos da sommelier capixaba Marina Giuberti. Em seu Instagram, Marina publicou a foto com o casal e a seguinte mensagem: "Depois da turnê histórica, que bateu recordes de bilheteria e público, nada melhor que uma pausa pra vinhos em Paris. Que delícia receber vocês @sandyoficial & @fl.lucaslima Santé!!"