Capixaba recebe Sandy e o marido para degustar vinhos em Paris

Depois de realizar a mais lucrativa turnê pelo Brasil já feita por um artista nacional, ao lado do irmão Júnior, a cantora Sandy curte dias de férias com seu Lucas Lima, em Paris. Por lá, o casal visitou a casa de vinhos da sommelier capixaba Marina Giuberti. Em seu Instagram, Marina publicou a foto com o casal e a seguinte mensagem: "Depois da turnê histórica, que bateu recordes de bilheteria e público, nada melhor que uma pausa pra vinhos em Paris. Que delícia receber vocês @sandyoficial & @fl.lucaslima Santé!!"
Em seu Instagram, a cantora fez um post apaixonado: " Às vezes a gente precisa dar um “pause” no mundo pra viver um pouquinho de sonho. Que coisa linda foi essa viagem. Obrigada, meu parceiro lindo, por caminhar sempre ao meu lado, por ser a melhor companhia pra uma viagem e pra uma vida. Te amo!"