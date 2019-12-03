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Renata Rasseli

Capixaba recebe Sandy e o marido para degustar vinhos em Paris

Marina Giuberti recebeu o casal Sandy e Lucas Lima, que curtem férias na França, depois de turnê histórica da cantora

Públicado em 

03 dez 2019 às 11:39
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lucas Lima, Marina Giuberti e Sandy Crédito: divulgação
Depois de realizar a mais lucrativa turnê pelo Brasil já feita por um artista nacional, ao lado do irmão Júnior, a cantora Sandy curte dias de férias com seu Lucas Lima, em Paris.  Por lá, o casal visitou a casa de vinhos da sommelier capixaba Marina Giuberti. Em seu Instagram, Marina publicou a foto com o casal e a seguinte mensagem: "Depois da turnê histórica, que bateu recordes de bilheteria e público, nada melhor que uma pausa pra vinhos em Paris. Que delícia receber vocês @sandyoficial & @fl.lucaslima Santé!!"
Júnior Lima e Sandy em férias em Paris Crédito: Reprodução/Instagram
Em seu Instagram, a cantora fez um post apaixonado: " Às vezes a gente precisa dar um “pause” no mundo pra viver um pouquinho de sonho. Que coisa linda foi essa viagem. Obrigada, meu parceiro lindo, por caminhar sempre ao meu lado, por ser a melhor companhia pra uma viagem e pra uma vida. Te amo!"

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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