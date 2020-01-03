Camila Campos lança música e clipe “Culto de Fogo”

Camila Campos, cantora gospel Crédito: Rodney Machado/Divulgação

Com uma pegada pop rock, a cantora Camila Campos lança a música “Culto de Fogo”, uma canção autoral que faz parte do projeto “Camila Campos Live”, com 11 faixas, gravado ao vivo no final de 2019. A gravação aconteceu na Comunidade Evangélica Nova Vida, bairro Bandeirantes, Belo Horizonte (MG).

A cantora conta que um dos seus cuidados e pedidos a Deus para este trabalho foi que ela conseguisse manter a ligação entre o espiritual e o profissional de modo totalmente harmônico. O trabalho contou com participações especiais de Weslei Santos, Juninho Afram, Regis Danese e Pregador Luo, amigos da cantora.

Camila enfatiza que a chave desta música é a busca pelo Espírito Santo, algo extremamente importante em sua vida. “Nessa canção, eu queria mesmo retratar um culto de pentecostes. É cheia do poder de Deus que estarei apta para adorar, profetizar e ministrar. Deus é tudo em mim. Eu gosto de celebrar o Senhor quando estou cantando, porque entendo que a presença do Espírito Santo nos enche de muita alegria e energia. Ele é grandioso, maravilhoso e incrível!”

“Culto de Fogo” é uma música cheia de energia levando as pessoas a um louvor vibrante: “É o Espírito Santo que nos enche deste prazer de celebrar a Deus nas diversas nuanças da música. As pessoas sentem uma energia alegre, animada, que lhes impulsiona a dançar e pular enquanto louvam. E esta canção mostra que a presença do Senhor em nós afasta qualquer tristeza. Quando permitimos a ação do Espírito Santo em nós, a alegria está sempre presente. Por isso, temos de celebrar”, pontua a cantora.