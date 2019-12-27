Vocalista da banda Palavrantiga lança novo disco solo

Marcos Almeida, cantor e compositor Crédito: Diego Ruahn/Divulgação

É lá de casa que eu ganho a estrada / e corro o mundo inteiro / tento, tombo, ergo canto, luto, vou e volto pra lá é refrão da música que dá nome ao novo CD e show de Marcos Almeida - Lá de Casa (Lado A) (Ciriguela).

O novo trabalho de inéditas do compositor, o integrante da banda Palavrantiga, de música cristã, chega após sucesso do primeiro álbum solo do cantor, Eu Sarau, com turnês com mais de 30 mil ingressos vendidos, em cinquenta shows.

Com expressivos números nas mídias sociais, como 25 milhões no YouTube, 170 seguidores no Instagram, 700 mil audições no Spotifay e 100 mil no FB, o músico de Belo Horizonte, radicado em São Paulo desde 2018, Marcos Almeida vai de encontro ao universo de sonhos em Lá de Casa, mas também põe os pés na estrada para cantar outros temas, como mostra a faixa Como vai?; uma canção sobre a amizade. E também Cuidando de você, canção de amor segundo a perspectiva do cuidado - música originalmente cantada pelo compositor para ninar seus filhos.

Um dos pontos altos do disco, também presente no show, é a música Que onda, parceria de Marcos com Paulo Nazareth e a cantora Baby do Brasil, é um hino de celebração a vida: Quando eu não estou mudando o mundo / eu aproveito o que está bom. O EP ainda conta com Jeito do Céu e Pensamento Bom, além da instrumental Nós.

Minha música é brasileira cantada em 'esperancês', com uma fé existencialista sem apologias. Canto o resultado dessa fé que reside em nós., declara Marcos Almeida, cuja voz passeia da MPB ao Rock no álbum e no show Lá de Casa.

Sobre Marcos Almeida

Marcos Almeida nasceu em Belo Horizonte, no ano de 1983. É compositor de mais de 40 canções, entre elas Sê Valente, Vem me Socorrer, Toda dor é Por Enquanto e Rookmaaker. Integra a banda brasileira de rock Palavrantiga, selecionada para o Prêmio de Música Brasileira em 2013 com o álbum Sobre o mesmo chão.

Como autor, cantor e guitarrista, desenvolve, também, carreira solo, tendo lançado em 2016 dois álbuns ao vivo (Eu Sarau parte 1 e 2). É considerado por Baby do Brasil como "um dos novos compositores e cantores, além de um dos multi-instrumentistas mais talentosos e autênticos que conheceu".