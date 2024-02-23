Zambelli protocola pedido de impeachment de Lula por fala sobre Holocausto

A informação foi confirmada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Segundo Zambelli, o pedido reúne assinaturas de 140 deputados federais — inclusive de membros de partidos que são da base aliada do petista no Congresso Nacional. Ela diz que outros cinco parlamentares também indicaram que querem assinar o documento.

A secretaria-geral está, agora, conferindo as assinaturas de cada um dos parlamentares.

A abertura do processo depende do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Lira não tem prazo para analisar esses pedidos, que podem ficar em sua gaveta por tempo indeterminado. Em caso de arquivamento da solicitação, pode haver recurso ao plenário.

"Minha meta a princípio era cerca de 80 assinaturas, chegamos a 140. Quem sabe agora chegamos em 1/3 da Casa? A população está pedindo para seus deputados, isso é muito positivo", diz Zambelli à reportagem.

Para os deputados, a declaração polêmica de Lula foi crime de responsabilidade. A fala foi, segundo eles, "ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".

Na terça-feira (20), um grupo de parlamentares do PL e da oposição ao governo concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Nela, Zambelli disse que o pedido "não é ideológico", mas que Lula cometeu crime de responsabilidade e que o Congresso tem "a responsabilidade de responder à altura".