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  • CPMI aprova quebra de sigilo de Zambelli e Delgatti; Mauro Cid é reconvocado
8 de Janeiro

CPMI aprova quebra de sigilo de Zambelli e Delgatti; Mauro Cid é reconvocado

Presidente do colegiado, deputado Arthur Maia propôs leitura do relatório final no dia 17 de outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 ago 2023 às 11:59

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 11:59

A CPMI do 8 de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (24), a quebra de sigilos bancário e fiscal da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker da Vaza Jato Walter Delgatti Neto. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi reconvocado. Os requerimentos foram aprovados em bloco.
A deputada Carla Zambelli postou foto de encontro com Walter Delgatti
A deputada Carla Zambelli postou foto de encontro com Walter Delgatti Crédito: Reprodução/Twitter
Durante sessão, o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), propôs a que a leitura do relatório final da CPMI seja realizada no dia 17 de outubro.
Após a aprovação dos requerimentos, o sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, ex-assessor de Bolsonaro, presta depoimento.
Veja os requerimentos aprovados pela CPMI:
  • Quebra do sigilo telefônico e telemático da deputada Carla Zambelli (PL-SP); 
  • Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da deputada Carla Zambelli; 
  • Quebra do sigilo telefônico e telemático de Bruno Zambelli, irmão da deputada; 
  • Quebra do sigilo telefônico e telemático de Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro; 
  • Quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do hacker Walter Delgatti Neto; 
  • Reconvocação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; 
  • Convocação de Osmar Crivelatti; 
  • Pedido ao Exército para que forneça processos, sindicâncias e inquéritos instaurados para investigar militares que deveriam ter protegido o Palácio do Planalto.

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