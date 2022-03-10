Vídeo: jovem sobe no capô de carro e escapa de atropelamento em MG

Até com as imagens mostrando o que aconteceu fica difícil de acreditar. Uma jovem de 19 anos escapou de um atropelamento ao se apoiar no balcão de uma lanchonete e subir no capô do carro que estava prestes a prensá-la contra o estabelecimento. Tudo aconteceu em questões de segundos. O vídeo do flagrante viralizou na internet. Veja:
De acordo com informações obtidas pelo G1 MG, o fato ocorreu no último fim de semana, na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. A moça que aparece nas imagens é a estudante Débora Rezende – e se você reparar bem, ela ainda tinha as mãos ocupadas: uma com o celular e outra com um copo de milkshake.
Em entrevista ao portal, a jovem contou que mal teve tempo de raciocinar quando viu o veículo se aproximando. "Todo mundo ligou, me falando do vídeo. Quando vi, nem eu acreditava que tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois, peguei minhas coisas e fui embora, como se nada tivesse acontecido", contou.
"Antes eu tinha sete vidas, agora só tenho seis"
A câmera de segurança mostra apenas um carro branco já bastante amassado, sendo empurrado por um ônibus, cujo motorista perdeu o controle da direção, ao sofrer com problemas no freio. No entanto, o coletivo também acertou outros quatro carros. Ainda de acordo com o G1 MG, por sorte, ninguém se feriu.