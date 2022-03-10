Vídeo: jovem sobe no capô de carro e escapa de atropelamento em MG

Até com as imagens mostrando o que aconteceu fica difícil de acreditar. Uma jovem de 19 anos escapou de um atropelamento ao se apoiar no balcão de uma lanchonete e subir no capô do carro que estava prestes a prensá-la contra o estabelecimento. Tudo aconteceu em questões de segundos. O vídeo do flagrante viralizou na internet. Veja:

Jovem ‘escala’ balcão com celular e milk-shake nas mãos para escapar de atropelamento pic.twitter.com/OCuRD91Rsk — Babilônia (@hamudaniel19) March 9, 2022

G1 MG, o fato ocorreu no último fim de semana, na cidade de Três Pontas, em De acordo com informações obtidas pelo, o fato ocorreu no último fim de semana, na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais . A moça que aparece nas imagens é a estudante Débora Rezende – e se você reparar bem, ela ainda tinha as mãos ocupadas: uma com o celular e outra com um copo de milkshake.

Em entrevista ao portal, a jovem contou que mal teve tempo de raciocinar quando viu o veículo se aproximando. "Todo mundo ligou, me falando do vídeo. Quando vi, nem eu acreditava que tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois, peguei minhas coisas e fui embora, como se nada tivesse acontecido", contou.

"Antes eu tinha sete vidas, agora só tenho seis" Débora Rezende - Estudante