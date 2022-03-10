Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vídeo: jovem sobe no capô de carro e escapa de atropelamento em MG
Dá para acreditar?

Vídeo: jovem sobe no capô de carro e escapa de atropelamento em MG

Por pouco, a estudante Débora Rezende não acabou prensada entre o veículo e o balcão de uma lanchonete em Três Pontas, no último fim de semana. Flagrante viralizou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2022 às 21:09

Publicado em 09 de Março de 2022 às 21:09

Até com as imagens mostrando o que aconteceu fica difícil de acreditar. Uma jovem de 19 anos escapou de um atropelamento ao se apoiar no balcão de uma lanchonete e subir no capô do carro que estava prestes a prensá-la contra o estabelecimento. Tudo aconteceu em questões de segundos. O vídeo do flagrante viralizou na internet. Veja:
De acordo com informações obtidas pelo G1 MG, o fato ocorreu no último fim de semana, na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. A moça que aparece nas imagens é a estudante Débora Rezende – e se você reparar bem, ela ainda tinha as mãos ocupadas: uma com o celular e outra com um copo de milkshake.
Em entrevista ao portal, a jovem contou que mal teve tempo de raciocinar quando viu o veículo se aproximando. "Todo mundo ligou, me falando do vídeo. Quando vi, nem eu acreditava que tinha feito aquilo. Eu nem pensei, só pulei. Depois, peguei minhas coisas e fui embora, como se nada tivesse acontecido", contou.
"Antes eu tinha sete vidas, agora só tenho seis"
Débora Rezende - Estudante
A câmera de segurança mostra apenas um carro branco já bastante amassado, sendo empurrado por um ônibus, cujo motorista perdeu o controle da direção, ao sofrer com problemas no freio. No entanto, o coletivo também acertou outros quatro carros. Ainda de acordo com o G1 MG, por sorte, ninguém se feriu.

Veja Também

Acidente em Vitória: carro bate em veículo parado e causa estragos

Scania perde o freio e arrasta carro na Estrada de Capuaba, em Vila Velha

Mulher fica ferida em acidente entre carro e viatura da Polícia Civil na BR-262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Minas Gerais trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados