Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dante Michelini

Acidente em Vitória: carro bate em veículo parado e causa estragos

Com o impacto da colisão, o veículo atingido acabou batendo em outro carro à frente, que, consequentemente, empurrou três motocicletas que também estavam estacionadas
Isabella Arruda

09 mar 2022 às 18:14

Publicado em 09 de Março de 2022 às 18:14

Um vídeo registrado na Avenida Dante Michelini, no bairro Mata da Praia, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (9), mostra um carro obstruindo uma das pistas, após ter batido em outro automóvel branco que estava estacionado. Com o impacto da colisão, o veículo atingido acabou batendo em outro carro à frente, que, consequentemente, empurrou três motocicletas que também estavam estacionadas.
Demandada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, que houve uma colisão entre dois carros, sendo que apenas um estava em movimento.
Sobre o modo como aconteceu a colisão, a Semsu explicou que o condutor perdeu o controle do veículo. Segundo a secretaria, ele ficou no local para colaborar na resolução do acidente, junto aos agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), e não se encontrava em estado de embriaguez.
Também acionada, a Polícia Militar disse que a ocorrência foi registrada sem vítimas e que, por isso, não há outras informações.

Tópicos Relacionados

Acidente Praia de Camburi trânsito Vitória (ES) Mata da Praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados