Acidente em Vitória: carro bate em veículo parado e causa estragos

Um vídeo registrado na Avenida Dante Michelini, no bairro Mata da Praia, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (9), mostra um carro obstruindo uma das pistas, após ter batido em outro automóvel branco que estava estacionado. Com o impacto da colisão, o veículo atingido acabou batendo em outro carro à frente, que, consequentemente, empurrou três motocicletas que também estavam estacionadas.
Demandada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, que houve uma colisão entre dois carros, sendo que apenas um estava em movimento.
Sobre o modo como aconteceu a colisão, a Semsu explicou que o condutor perdeu o controle do veículo. Segundo a secretaria, ele ficou no local para colaborar na resolução do acidente, junto aos agentes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), e não se encontrava em estado de embriaguez.
Também acionada, a Polícia Militar disse que a ocorrência foi registrada sem vítimas e que, por isso, não há outras informações.