Mulher fica ferida em acidente entre carro e viatura da Polícia Civil na BR-262

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma viatura da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (8), na BR-262, na altura do bairro Jardim América, em Cariacica.
A vítima ficou ferida depois que o veículo da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica bateu na traseira do carro onde ela estava. A Polícia Civil informou que a equipe retornava de um trabalho na rua.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher ferida foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
