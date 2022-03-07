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Homicídio

Homem é morto a tiros dentro de táxi em Nova Brasília, Cariacica

Vítima do crime, ocorrido na tarde desta segunda-feira (7), ficou caída dentro do veículo. Suspeitos conseguiram fugir

Publicado em 07 de Março de 2022 às 19:22

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 mar 2022 às 19:22
Um homem foi morto a tiros dentro de um táxi no bairro Nova Brasília, em Cariacica. O assassinato aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), na Rua do Canal. O vídeo acima mostra o carro parado e a movimentação na região, logo após o crime. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
Conforme relatado por testemunhas à Polícia Militar, o homem teve o veículo emparelhado por uma moto com dois ocupantes. Os disparos teriam sido efetuados pelo carona e atingido o passageiro do automóvel, que ficou caído no interior do táxi. Em seguida, os suspeitos conseguiram fugir.
Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado a familiares. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Outros detalhes não foram divulgados.

Atualização

08/03/2022 - 1:22
A Polícia Civil informou que investiga o caso e destacou a importância do Disque-denúncia (181). O texto foi atualizado.
Homem é morto a tiros dentro de táxi em Nova Brasília, Cariacica

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