Um homem foi morto a tiros dentro de um táxi no bairro Nova Brasília, em Cariacica. O assassinato aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), na Rua do Canal. O vídeo acima mostra o carro parado e a movimentação na região, logo após o crime. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
Conforme relatado por testemunhas à Polícia Militar, o homem teve o veículo emparelhado por uma moto com dois ocupantes. Os disparos teriam sido efetuados pelo carona e atingido o passageiro do automóvel, que ficou caído no interior do táxi. Em seguida, os suspeitos conseguiram fugir.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado a familiares. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Outros detalhes não foram divulgados.
Atualização
08/03/2022 - 1:22
A Polícia Civil informou que investiga o caso e destacou a importância do Disque-denúncia (181). O texto foi atualizado.
Homem é morto a tiros dentro de táxi em Nova Brasília, Cariacica