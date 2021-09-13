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Crime

Vereador de Duque de Caxias, no Rio de janeiro, é assassinado a tiros

A Polícia Civil informou que “as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso”
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 set 2021 às 11:28

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:28

Vereador de Duque de Caxias (RJ) é assassinado a tiros
Joaquim José Quinze Santos Alexandre, vereador de Duque de Caxias (RJ) Crédito: Reprodução/Câmara Municipal de Caxias
Foi morto a tiros na noite deste sábado (12) o vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Joaquim José Quinze Santos Alexandre, conhecido como Quinzé.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o 21º Batalhão da PM (BPM), de São João de Meriti, foi acionado para verificar uma ocorrência de homicídio na Avenida Estácio de Sá, no Parque Novo Rio, em São João de Meriti.
“No local, o fato foi constatado, e a vítima foi identificada como ex-policial militar e vereador do município de Duque de Caxias. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada para realizar a perícia no local”, diz a nota da Polícia Militar.
Polícia Civil informou que “as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso”.
Quinzé é o segundo vereador de Duque de Caxias assassinado este ano. Em março, Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram assassinados em Caxias.

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